Nil Yalter, Venedik Bienali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı ödülüne değer görüldü

Video sanatının 1970’lerdeki öncü temsilcilerinden Nil Yalter, 60. Venedik Bienali Altın Aslan Ödülü'ne değer görüldü. Karar, 60. Uluslararası Sanat Sergisi Küratörü Adriano Pedrosa’nın tavsiyesi üzerine Roberto Cicutto başkanlığındaki La Biennale Yönetim Kurulu tarafından onaylandı. Altın Aslan yaşam boyu başarı ödülü, bienalin açılış töreni 20 Nisan 2024’te La Biennale di Venezia’nın merkezi olan Ca’ Giustinian’da sanatçılara takdim edilecek.

Nil Yalter’in, ikonik "Topak Ev" ile "Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor" isimli enstalasyonları, Giardini Merkez Pavyonu’nun ilk odasında sergilenecek.



Nil Yalter, "Topak Ev", 1973, Enstalasyon.

Nil Yalter kimdir?

Fransa feminist sanat akımının ve video sanatının 1970’lerdeki öncü temsilcilerinden. Lise öğrenimini İstanbul Amerikan Robert Kolej’de tamamladı. Bu dönemde dans, tiyatro ve resimle kendini ifade ederken pantomim yapmaya başladı ve yürüyerek gittiği Hindistan yolculuğunda da bunu sürdürdü.

1965’te Paris’e taşındı 1960’ların sonundaki Fransız karşıt kültür ve devrimci siyasal akımlarında etkin bir şekilde yer aldı. 70’lerden itibaren ürettiği video, performans ve yerleştirme çalışmalarında hem bu toplumsal hareketlerin hem de etnoloji biliminin etkisi, sanatçıya özgü çoğul bir estetik içerisinde gözlemlenir. Ayrıca ilk resimlerinden günümüze, ürettiği tualler ve dijital çalışmalarında genel olarak soyut sanatın, özellikle de Rus Konstrüktivizm akımının etkilerini görmek mümkün.

Galerist'te 2011'de '20.yy / 21.yy' isimli, ve 2018'de 'Karakum' isimli iki sergi gerçekleştirdi. MoMA (New York), Los Angeles Museum of Contemporary Art, National Museum of Women in the Arts (Washington, DC), Museum of Modern Art PS1 galerisi, Contemporary Art Center (Vancouver, Kanada), Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Hessel Museum of Art (New York) eserlerinin sergilendiği müzeler arasında. Eserleri Tate Modern, İstanbul Modern, Centre Pompidou, Fonds National d’Art, Museum Ludwig, IMMA gibi müzelerin daimi koleksiyonlarında yer alıyor.

1938'de Kahire'de dünyaya geldi. (AÖ)