ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 09:49
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 11:35
1 dk Okuma

Nil Yalter'e, Venedik Bienali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi

BU yıl ödüle değer görülen diğer sanatçı ise Anna Maria Maiolino.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nil Yalter'e, Venedik Bienali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi
Fotoğraf: @la_Biennale

20 Nisan'da kapılarını açan Venedik Bienali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü Nil Yalter ve Anna Maria Maiolino'ya takdim edildi.

Karar, 60. Uluslararası Sanat Sergisi Küratörü Adriano Pedrosa’nın tavsiyesi üzerine Roberto Cicutto başkanlığındaki La Biennale Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştı.

La Biennale di Venezia’nın merkezi olan Ca’ Giustinian’da gerçekleşen ödül töreninde konuşan Pedrosa, "Arte 2024 Bienali'nde Yalter, Merkezi Pavyon'un açılış odasında yer alan ikonik 'Topak Ev' ile birlikte 'Sürgün Zor Bir İş' adlı yenilikçi enstalasyonunun yeni bir yeniden konfigürasyonunu sergiliyor. Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan ödülü, onun görsel sanatlar ve göçün kesişimine yaptığı önemli katkıları takdir ediyor" dedi.(AÖ)

Nil Yalter, Venedik Bienali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı ödülüne değer görüldü
Nil Yalter, Venedik Bienali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı ödülüne değer görüldü
8 Kasım 2023
nil yalter Venedik Bienali
Sayfa Başına Git