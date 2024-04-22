Nil Yalter'e, Venedik Bienali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi

20 Nisan'da kapılarını açan Venedik Bienali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü Nil Yalter ve Anna Maria Maiolino'ya takdim edildi.

Karar, 60. Uluslararası Sanat Sergisi Küratörü Adriano Pedrosa’nın tavsiyesi üzerine Roberto Cicutto başkanlığındaki La Biennale Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştı.

La Biennale di Venezia’nın merkezi olan Ca’ Giustinian’da gerçekleşen ödül töreninde konuşan Pedrosa, "Arte 2024 Bienali'nde Yalter, Merkezi Pavyon'un açılış odasında yer alan ikonik 'Topak Ev' ile birlikte 'Sürgün Zor Bir İş' adlı yenilikçi enstalasyonunun yeni bir yeniden konfigürasyonunu sergiliyor. Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan ödülü, onun görsel sanatlar ve göçün kesişimine yaptığı önemli katkıları takdir ediyor" dedi.(AÖ)