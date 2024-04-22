Nijerya’da şiddet: 3 ayda 2 bin 583 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da faaliyet gösteren Beacon Consulting adlı güvenlik risk yönetimi ve istihbarat danışmanlığı şirketinin yayımladığı rapora göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde çoğunluğu kuzey eyaletleri olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde çoban-çiftçi çatışmalarının yanı sıra örgütlerin ve silahlı çetelerin saldırıları meydana geldi.

3 aydaki olaylarda 2 bin 583 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 164 kişi kaçırıldı.

Fidye için insan kaçırma

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

(AS)