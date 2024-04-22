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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 15:18
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 15:20
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Nijerya’da şiddet: 3 ayda 2 bin 583 kişi hayatını kaybetti

Ülkedeki şiddet olayları ve saldırılarda 2 bin 164 kişi kaçırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nijerya’da şiddet: 3 ayda 2 bin 583 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da faaliyet gösteren Beacon Consulting adlı güvenlik risk yönetimi ve istihbarat danışmanlığı şirketinin yayımladığı rapora göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde çoğunluğu kuzey eyaletleri olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde çoban-çiftçi çatışmalarının yanı sıra örgütlerin ve silahlı çetelerin saldırıları meydana geldi.

3 aydaki olaylarda 2 bin 583 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 164 kişi kaçırıldı.

Fidye için insan kaçırma

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

(AS)

şiddet silahlı saldırılar boko haram
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