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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 16:38
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Nijerya’da kolera salgını

Nijerya'da bu yıl 4 bin 809 kolera vakası tespit edildi, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nijerya’da kolera salgını
Fotoğraf: AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkede 15-21 Temmuz'da 170 kolera vakasının görüldüğünü, 3 kişinin salgında öldüğünü açıkladı.

Böylece ülkede Ocak ayından bu yana 4 bin 809 kolera vakasının görüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiği kaydedildi.

Salgın iki yıldır sürüyor

Açıklamada, kolera ile mücadele kapsamında ülke çapındaki tüm sağlık merkezlerine vaka yönetimi, enfeksiyon önleme ve kontrol için tıbbi malzemeler sevk edildiği aktarıldı.

Kolera salgını nedeniyle 26 Haziran'da "ulusal acil durum" ilan edilen Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

(AS)

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/haber/bm-kolera-vakalari-suriye-nin-14-vilayetine-yayildi-269054
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