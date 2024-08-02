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Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2024 15:42
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2024 15:43
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Nijerya’da “hayat pahalılığı” protestoları: 17 ölü

Sivil toplum kuruluşları, 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planladıklarını duyurdu. Protestoların ardından bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nijerya’da “hayat pahalılığı” protestoları: 17 ölü

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolarda 17 kişi hayatını kaybetti.

Protestoların düzenlendiği bazı bölgelerde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddet olayları yaşandı. Ulusal basındaki haberlere göre olaylarda 17 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı ve çok sayıda bina kundaklandı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planladıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı önceki gün başlatılan protestoların ardından Gombe, Jigawa, Kano, Niger ve Yobe eyaletlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kano Valisi Abba Kabir Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki protestoların şiddete dönüştüğüne işaret ederek, "Dikkatli değerlendirme sonucunda, iş yerlerinin yağmalanmasını, tahrip edilmesini ve masum vatandaşların öldürülmesini önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğine karar verdik" dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırdı. Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükseldi. Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması enflasyona yol açtı.

(AS)

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