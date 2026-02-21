ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 21.02.2026 16:55 21 Şubat 2026 16:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.02.2026 16:56 21 Şubat 2026 16:56
Okuma Okuma:  1 dakika

Nijerya’da düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Zamfara Eyaleti Milletvekili Hamisu Faru, motosikletli silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin kaçırıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nijerya’da düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Canva

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti.

Zamfara Eyaleti Milletvekili Hamisu Faru, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Tungan Dutse kasabasına bağlı bir köye motosikletli silahlı çete üyelerinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Faru, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin kaçırıldığını söyledi.

Saldırıda birçok evin kundaklandığını da aktaran Faru, bölge halkının korku nedeniyle geceleri uyuyamadığını ifade etti.

Trump’tan Nijerya’ya askeri saldırı ‘uyarısı’
Trump’tan Nijerya’ya askeri saldırı ‘uyarısı’
2 Kasım 2025

Fidye için insan kaçırma

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
nijerya boko haram ISWAP çete insan hakkı ihlalleri silahlı saldırı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git