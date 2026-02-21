Nijerya’da düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti.

Zamfara Eyaleti Milletvekili Hamisu Faru, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Tungan Dutse kasabasına bağlı bir köye motosikletli silahlı çete üyelerinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Faru, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin kaçırıldığını söyledi.

Saldırıda birçok evin kundaklandığını da aktaran Faru, bölge halkının korku nedeniyle geceleri uyuyamadığını ifade etti.

