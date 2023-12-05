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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 13:13
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 13:14
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Nijerya ordusu “yanlışlıkla” köy bombaladı

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı, 85 kişinin hayatını kaybettiği köyün “yanlışlıkla bombalandığını” açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/nijerya-ordusu-yanlislikla-koy-bombaladi.jpg
Fotoğraf: AA arşiv

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), ülkedeki Kaduna eyaletine bağlı bir köyü bombaladı, 85 kişinin hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, 3 Aralık'ta akşam saatlerinde Kaduna eyaletine bağlı Tudun Biri köyünde köylülerin Mevlid kutlaması için toplandığı sırada NAF'a ait bir hava aracının köyü bombaladığı belirtildi:

“Kuzeybatı Bölge Ofisi, yerel yetkililerden şu ana kadar 85 cesedin gömüldüğünü ve arama çalışmalarının halen devam ettiğini öğrendi.”

50 kişi de yaralandı

Tudun Biri köyü yetkililerden Mallam Jamalu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu, olayda 50'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Jamalu, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Soruşturma talebi

Ordu, daha önce, bölgede böyle bir olayı yaşandığını reddetmişti, şu anda olaya ilişkin bir yorumda bulunmuyor.

Kaduna Valisi Uba Sani, köyün bombalanmasının "şok edici" olduğunu, olaya ilişkin derhal soruşturulma açılmasını istedi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, NAF'ın eyaletteki rutin operasyon sırasında "yanlışlıkla" bombaladığını açıkladı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Ordu, bu örgütlere karşı zaman zaman operasyon düzenliyor. Nijerya'da 17 Ocak 2017'de NAF'a ait bir jet, yanlışlıkla ülkenin Borno eyaletindeki yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampı bombalamıştı.

(AS)

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