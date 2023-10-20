Nijerya: Difteri vakalarının yüzde 71,5’i 1-14 yaş arasında

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-19 Ekim arasında difteri, başkent Abuja'nın yanı sıra 20 eyaletin 137 bölgesinde yayılmaya devam etti.

Bu süre zarfında 15 bin 60 şüpheli difteri vaka kaydedildi ve yapılan testlerde 9 bin 478'sinin sonucu pozitif çıktı.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkede 10 ayda 600'den fazla kişinin difteri salgınından yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Vakaların çoğu çocuk

NCDC Direktörü Dr. İfedayo Adetifa, teyit edilen vakaların yüzde 71,5'nin 1-14 yaş arasında olduğunu, bebeklerin ise vakaların yüzde birinden daha azını oluşturduğunu belirtti.

Adetifa, salgının merkez üssü Kano eyaletinin 7 bin 747 ile en yüksek vaka sayısına sahip olduğunu, burayı 841 vaka ile Yobe eyaletinin izlediğini kaydetti.

Çocukların yüzde 98’i aşısız

Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Muhammad Pate, ülkenin 19 eyaletinde difteriye yakalanan çocukların yüzde 98'inin aşısız olduğunu kaydetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında eylülde bu ülkeye 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

Difteri nedir?

Difteri tüm bakteriyel hastalıkların en hızlı gelişenlerinden birisi olup bakteri alındıktan sonra beş gün içinde belirtiler gelişir ve bir hafta sonra ölüm olabilir. Toksoid aşı ile yapılan tam bağışıklama kişileri hastalığın etkeni Corynebacterium diphtheriae toksininden korur. Ancak bağışık kişilerde ajanın taşınması ve duyarlı kişilere bulaştırması, epidemik bölgelere seyahat edenlerin yakınlarında hastalığın görülmesi, toplumda tüm yaş gruplarında tam bağışıklık sağlanmasının önemini kanıtlamıştır. Kaynak

(AS)