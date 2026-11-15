Nihat Sargın, ölümünün 16. yılında mezarı başında anıldı

Türkiye sosyalist hareketinin isimlerinden Nihat Sargın, ölümünün 16. yılında bugün (15 Kasım) İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.

TKP, TİP ve TBKP'li arkadaşlarının düzenlediği anmada, Sargın'ın siyasi yaşamından örnekler paylaşıldı.

Anma konuşmasında, TİP Genel Başkanı Behice Boran'ın Aralık 1968'de partinin 2. Olağanüstü Kongresi'nde söylediği, “Ben de biliyordum Nihat Sargın Bey Ankara'ya gelemezse, Genel Merkez gelemeyecektir” sözleri hatırlatıldı.

Boran'ın bu sözleri üzerinden Sargın'ın TİP'in örgütlenmesindeki rolüne değinildi.

TİP'in seçimlere katılma süreci

Konuşmada, TİP'in 1965 seçimlerine katılma hakkını kazanması sürecinde Sargın'ın yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın partinin seçimlere katılamayacağı yönündeki açıklamasına karşı TİP Genel Sekreterlik Bürosu'nun resmi belgeleri titizlikle hazırladığı, başvuruların birden fazla kez kontrol edildiği aktarıldı.

Bu çalışmaların ardından TİP'in seçimlere katıldığı ve 15 milletvekili çıkardığı hatırlatıldı.

Sargın'ın siyasi mücadelede toplumsal meşruiyet ile yasallığı birlikte ele aldığı belirtilen konuşmada, şu değerlendirme yapıldı:

“Gerçekte ise kendisini yasallıkla tamamlamayan bir toplumsal meşruiyet bir fiili durumdur, ne yöne gideceği bilinemez.”

Nihat Sargın: Bir Devrimcinin Portresi

Anayasa Mahkemesi başvurusunu hazırlamıştı

Anmada, 15-16 Haziran 1970 İşçi Direnişi'ne neden olan 274 ve 275 sayılı yasalara karşı TİP'in Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru da hatırlatıldı.

Konuşmada, dönemin TİP Genel Başkanı Şaban Yıldız'ın, hukukçu olmamasına rağmen iptal başvurusunu hazırlama görevini Sargın'a verdiği aktarıldı.

Sargın'ın başvuruda ileri sürdüğü altı gerekçeden beşinin Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildiği ve ilgili düzenlemelerin iptal edildiği belirtildi. Sargın'ın 1950'lerde komünist kimliği nedeniyle elinden alınan yedek subaylık hakkını da hukuk mücadelesiyle geri kazandığı anlatıldı.

Konuşmada, Sargın'ın çalışma arkadaşlarını olası sorunlara karşı “Bu konu mesele çıkartmaya namzettir” sözleriyle uyardığı hatırlatıldı.

“Sosyalist örgütlenmenin meşrulaşması için mücadele etti”

Anma konuşmasında, Sargın'ın siyasi mücadele anlayışı şu sözlerle anlatıldı:

“Komünist hareketimizin geleneğinde, kuşaklar boyu öyle insanlar var ki, sosyalist ideallerin toplumsallaşması için, sosyalist örgütlenmenin meşrulaşması için her koşulda mücadele edeceklerine kendi kendilerine yemin etmişlerdir.”

Konuşma, “Başta Sargın yoldaşımız olmak üzere emektarlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyorum. Hepsinin anısı bol olsun. Kıymetli deneyimleri, uyarıları genç kuşakların yolunu aydınlatsın” sözleriyle sona erdi.

Nihat Sargın hakkında

1927 doğumlu Nihat Sargın, Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesiydi. İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği (İYTGD) ve yayın organı Hür Gençlik'in yöneticileri arasında yer aldı.

Temel Hakları Yaşatma Derneği'nin kurucularından olan Sargın, TİP Genel Sekreterliği ve TBKP Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi olan Sargın, 2001-2007 yılları arasında Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı'nın (TÜSTAV) başkanlığını yürüttü.

Sargın, 2010 yılında hayatını kaybetti.

(NÖ)