Nihat Kazanhan'ı öldüren ve kırmızı bültenle aranan polis yurt dışına çıktı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015’te 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın öldürülmesine ilişkin davanın 15. duruşması görüldü. Yeniden yargılanan ve 2 yıl 7 aydır kırmızı bültenle aranan özel harekât polisi M.N.G.'nin yurt dışında olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kazanhan ailesi ile avukatları katıldı. Önceki duruşmalarda, sanık M.N.G''nin telefonunu kullandığı HTS kayıtlarından tespit edilen Serkan Kızıldemir’in dinlenmesi için hakkında zorla getirme kararı verilmişti. Ancak Kızıldemir bu duruşmaya da getirilmedi.

"Katili isterseniz bulursunuz"

Duruşmada mahkeme başkanı, kırmızı bülten kararının sürdüğünü belirtti. Başkan, önceki duruşmalarda ailenin verdiği beyanların aynı şekilde yeniden tutanağa geçirilmesini istedi. Ailenin avukatı Osman Cingöz’ün itirazı üzerine aile üyelerinin beyanları yeniden alındı.

Nihat Kazanhan’ın annesi Ayşe Kazanhan, sanığın tutuklanmasını talep ederek, “Katil tutuklansın, siz katili tanıyorsunuz, siz devletsiniz. Siz isterseniz katili bulursunuz. Katili bulun” dedi.

Baba Mehmet Emin Kazanhan da sanığın bulunarak tutuklanmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Mehmet Emin Bey, gereken her şey yapılıyor” dedi.

Ailenin avukatı Osman Cingöz de önceki savunmalarını yineleyerek sanığın bulunup tutuklanmasını talep etti.

"Sanık yakalandığında karar vereceğiz"

Mahkeme başkanı, sanığın yurt dışında olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, “Sanık yakalandığı zaman karar vereceğiz. Gereken her şey yapıldı. Sanık yurt dışında. Bu tespit edildi. Bu aşamadan sonra ne yapılacaksa yurt dışında yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, sanığın hangi ülkede bulunduğuna ve bu tespite ilişkin ayrıntılara dair bilgi vermedi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Haziran’a erteledi.

Ne olmuştu? 12 yaşındaki Nihat Kazanhan Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015'te polisin açtığı ateş sonucu öldü. Olay günü görev yapan özel harekat polislerinden H.V. Kazanhan'ın ölümünden sorumlu tutularak 29 Ocak'ta Mardin'de tutuklandı. Aynı polis daha sonra olayla ilgili Cizre Cumhuriyet Savcısı ve Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'ne verdiği ifadede Nihat'ı bir başka polisin vurduğunu söyleyince tahliye edildi. Suçlanan diğer polis memuru Mehmet N.G. tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Nihat vurulurken olay yerinde bulunan ve tutuklanıp serbest bırakılan polis ve diğer üç polis memuru hakkında da Cizre Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kamu görevlisinin suçu bildirmeme' suçuyla dava açıldı. Polis memuru H.V. ifadesinde "biz bu dosyada kimsenin tutuklanmayacağını düşünüyorduk" dedi. Kazanhan'la ilgili davanın 11 Kasım 2016'da Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10. duruşmasında karar verildi. Tutuklu olarak 'kasten öldürmekten' yargılanan polis Mehmet N. G.'ye mahkeme önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi, daha sonra mahkeme cinayetin olası kast ile işlendiğine hükmederek bu cezayı müebbet hapse indirdi. Ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulanan ceza 16 yıl hapse dönüştürüldü. Mahkeme heyeti, 'sanığın duruşmalardaki iyi halini' göz önüne alarak nihai cezayı 13 yıl 4 ay olarak açıkladı. Mehmet N. G, 2020’de covid düzenlemesiyle tahliye edildi. Tahliyesinin ardından da ilk duruşmaya katılmadığı için yakalama kararı çıkarıldı ancak kaçtığı anlaşıldı. Diğer polisler U.İ, G.T, O.Ç. ve H.V. de davada, "kamu personeline suçu bildirmemekten" tutuksuz yargılanıyordu. Bir polis bu suçlamadan mahkum oldu ve hakkında 5 ay hapis cezasına hükmedildi, ceza hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi. Üç polis ise beraat etti. Yargıtay cezaları onayınca dosya AYM'ye taşındı. AYM, 2022 yılında verdiği kararda çocuğun öldürülmesinde “haksız tahrik” indirimi uygulanamayacağına karar vererek, yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılamada sanık polis Mehmet N. G hakkındaki yakalama kararının infaz edilmesi bekleniyor. Ancak henüz bu konuda ilerleme kaydedilmedi.

