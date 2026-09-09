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YT: Yayın Tarihi: 09.09.2026 11:37 9 Eylül 2026 11:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.09.2026 12:01 9 Eylül 2026 12:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Nihat Kazanhan davasında HTS kayıtları incelenecek

12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın 2015’te Cizre’de polis ateşi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden yargılamanın 17’nci duruşması görüldü. Mahkeme, Kazanhan ailesinin avukatının HTS kayıtlarının dosyaya getirtilmesi talebini kabul etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nihat Kazanhan davasında HTS kayıtları incelenecek
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015’te 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın yaşamını yitirmesine ilişkin özel harekât polisi Mehmet Nurbaki Göçmez’in yeniden yargılandığı davanın 17’nci duruşması Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Kazanhan ailesinin avukatı Rojhat Dilsiz katıldı.

Dilsiz, dava dosyası kapsamında HTS kayıtlarının tespit edilerek mahkemeye sunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti talebi kabul ederek HTS kayıtlarının incelenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 25 Kasım’a ertelendi.

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AYM yaşam hakkı ihlali kararı vermişti

Nihat Kazanhan, 14 Ocak 2015’te Cizre’nin Yafes Mahallesi’nde arkadaşlarıyla bulunduğu boş arazide açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili yargılanan özel harekât polisi Mehmet Nurbaki Göçmez’e müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme daha sonra “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleri uygulayarak cezayı 13 yıl 4 ay hapse düşürdü. Karar istinaf ve Yargıtay tarafından onandı.

Kazanhan ailesinin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM), sanık hakkında uygulanan “haksız tahrik” indiriminin yaşam hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmederek dosyayı Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Yeniden yargılama sırasında mahkeme, Göçmez hakkında 14 Ocak 2024’te kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. Kararın eksik evrak gerekçesiyle bir süre uygulanamadığı, kırmızı bültenin 26 Mayıs 2025’te yürürlüğe girdiği belirtildi.

Göçmez hakkındaki yeniden yargılama sürüyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Nihat Kazanhan nihat kazanhan davası AYM cizre
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