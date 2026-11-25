Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015’te polis ateşi sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın ölümüne ilişkin dava bir kez daha ertelendi.

Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 18. duruşmasına Nihat Kazanhan’ın annesi Ayşe Kazanhan, babası Mehmet Emin Kazanhan ve ailenin avukatları katıldı.

Duruşmayı Şırnak Barosu Başkanı Metin Tatar ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Şırnak Şubesi yöneticileri de takip etti.

Mezopotamya Ajansının (MA) aktardığına göre, duruşmada bir buçuk yıldır kırmızı bültenle aranan sanık polis N.B.G.’nin yerinin hâlâ tespit edilemediği belirtildi.

Aileden cezasızlığa tepki

Mahkeme başkanı, sanığın bulunamadığını belirterek duruşmayı sonlandırmak istedi. Ailenin avukatları ise beyanda bulunmak üzere söz aldı.

Anne Ayşe Kazanhan, oğlunun ölümünden sorumlu polisin yakalanmamasına tepki göstererek “Devlet mi koruyor bunu?” diye sordu. Baba Mehmet Emin Kazanhan da sanığın tutuklanmasını talep etti.

11 YIL ÖNCE BUGÜN ÖLDÜRÜLDÜ Nihat Kazanhan’ın babası: Yokluğu, hayatımızda “gerçekleşmeyen” ihtimaller bıraktı

“Fail kolluk olduğu zaman bizim umudumuz kalmıyor”

Kazanhan ailesinin avukatı Rojhat Dilsiz, 18 duruşmadır davada ilerleme kaydedilemediğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının bir gün önce kırmızı bültenle aranan 22 kişinin Türkiye’ye getirildiğini duyurduğunu hatırlatan Dilsiz, “Fail kolluk olduğu zaman bizim umudumuz kalmıyor” dedi.

Dilsiz, mahkeme heyetinin birçok kez değişmesine rağmen cezasızlık sorununun sürdüğünü, sanığın yokluğu gerekçesiyle duruşmaların sürekli ertelenmesini kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme, N.B.G.’nin yerinin tespit edilmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 17 Mart 2027’ye erteledi.

Ne olmuştu?

Nihat Kazanhan, 14 Ocak 2015’te Cizre’nin Yafes Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikteyken polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Kazanhan’ı öldüren özel harekât polisi N.B.G.’ye verilen müebbet hapis cezası, “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleriyle 13 yıl 4 aya düşürüldü. Kararı istinaf mahkemesi ve Yargıtay onadı.

Kazanhan ailesinin bireysel başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM), 2022’de sanık polise uygulanan “haksız tahrik” indirimi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Yeniden yargılama sürecinde N.B.G. hakkında 14 Ocak 2024’te kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi. Evrak eksikliği nedeniyle uygulanamayan kırmızı bülten, 26 Mayıs 2025’te yürürlüğe girdi.

Davanın 9 Eylül 2026’da görülen 17. duruşmasında ise mahkeme, Kazanhan ailesinin avukatının HTS kayıtlarının dosyaya getirtilmesi talebini kabul etmişti.

(NÖ)