Nihat Kazanhan davası: Kayıp sanık polisin bulunması beklenecek

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 10 yıl önce 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ı ateşli silahla öldüren özel harekat polisi Mehmet N. G.’in yeniden yargılandığı dava Cizre 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada, Kazanhan ailesi ve avukatları hazır bulundu. Baba Mehmet Emin Kazanhan oğlunu katleden fail polisin bir an önce yakalanması talep etti Baba Kazanhan, "Ne gerekiyorsa bir an önce yapılmasını, failin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme, hakkında kırmızı bülten kararı bulunmasına rağmen 16 aydır yakalanmayan sanık polis Mehmet N. G.’nin 'in yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi. Duruşma 30 Nisan tarihine ertelendi.

Ne olmuştu?

12 yaşındaki Nihat Kazanhan Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015'te polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kazanhan'ın ölümünde polisin sorumluluğu olmadığını iddia etti ancak kısa süre sonra Nihat Kazanhan’ın polislerce öldürüldüğüne dair polis kamerası görüntüleri basına yansıdı.

Olay günü görev yapan özel harekat polislerinden H.V. Kazanhan'ın ölümünden sorumlu tutularak 29 Ocak'ta Mardin'de tutuklandı. Aynı polis daha sonra olayla ilgili Cizre Cumhuriyet Savcısı ve Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'ne verdiği ifadede Nihat'ı bir başka polisin vurduğunu söyleyince tahliye edildi. Suçlanan diğer polis memuru Mehmet N.G. tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Nihat vurulurken olay yerinde bulunan ve tutuklanıp serbest bırakılan polis ve diğer üç polis memuru hakkında da Cizre Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kamu görevlisinin suçu bildirmeme' suçuyla dava açıldı.

Polis memuru H.V. ifadesinde "biz bu dosyada kimsenin tutuklanmayacağını düşünüyorduk" dedi.

Kazanhan'la ilgili davanın 11 Kasım 2016'da Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10. duruşmasında karar verildi.

Tutuklu olarak 'kasten öldürmekten' yargılanan polis Mehmet N. G.'ye mahkeme önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi, daha sonra mahkeme cinayetin olası kast ile işlendiğine hükmederek bu cezayı müebbet hapse indirdi.

Ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulanan ceza 16 yıl hapse dönüştürüldü. Mahkeme heyeti, 'sanığın duruşmalardaki iyi halini' göz önüne alarak nihai cezayı 13 yıl 4 ay olarak açıkladı.

Diğer polisler U.İ, G.T, O.Ç. ve H.V. de davada, "kamu personeline suçu bildirmemekten" tutuksuz yargılanıyordu.

Bir polis bu suçlamadan mahkum oldu ve hakkında 5 ay hapis cezasına hükmedildi, ceza hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi. Üç polis ise beraat etti. Yargıtay cezaları onayınca dosya AYM'ye taşındı.

AYM, 2022 yılında verdiği kararda çocuğun öldürülmesinde “haksız tahrik” indirimi uygulanamayacağına karar vererek, yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti.