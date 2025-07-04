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Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2025 16:45
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2025 16:49
1 dk Okuma

Nihat Genç kimdir?

Cesur çıkışları ve eleştirel bakışıyla Türkiye'nin en dikkat çeken entelektüellerinden biri olarak kabul edilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nihat Genç kimdir?

Gazeteci ve yazar.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmasının ardından mühendislik yerine yazarlık alanına yöneldi.

Politik, toplumsal ve kültürel konulardaki sivri dili ve özgün yorumlarıyla kısa sürede dikkat çekti.

Yazıları birçok dergi ve gazetede yayımlandı; aynı zamanda televizyon programlarında yorumcu olarak da izleyiciyle buluştu. Dijital medyada ise özellikle kurucusu olduğu "Veryansın TV" adlı YouTube kanalıyla geniş bir kitleye ulaştı.

Genç’in çok sayıda kitabı bulunmaktadır. Eserlerinde sıkça Türk aydınının durumu, tarihsel bilinç, Batı karşıtlığı, bireysel özgürlükler ve toplumsal dönüşüm gibi konulara değinir. Cesur çıkışları ve eleştirel bakışıyla Türkiye'nin en dikkat çeken entelektüellerinden biri olarak kabul edilir. Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon’da doğdu.

Haber Yeri
İstanbul
nihat genç kim
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