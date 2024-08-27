Niğde’de Orta Bronz Çağı'na ait yerleşim yeri bulundu

Niğde'nin Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarındaki Kınık Höyük'te süren kazılarda, Orta Bronz Çağı'na ait sur kalıntıları ve yerleşim yeri keşfedildi.

Kazı heyeti başkanı Floransa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Marina Pucci, bu yıl yaklaşık bir ay önce başlayan kazılarda dört farklı üniversiteden büyük bir ekibin yer aldığını belirtti.

Pucci, bu yıl Helenistik, Demir ve Orta Bronz Çağı tabakalarında yapılan kazılarda, özellikle MÖ 1800'lere tarihlenen sur hattı ve ilişkili yerleşim yerinin önemine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Pucci, Orta Bronz Çağı'nda bölgenin siyasi ve sosyopolitik yapısını anlamada bu bulguların kritik rol oynadığını söyledi.

Yerleşmenin karakteri

Kınık Höyük'ün, Bor Ovası'nda önemli bir şehir yerleşmesi olduğunu belirten Pucci, yaklaşık 14 yıldır bölgede kazı çalışmalarının sürdürüldüğüne işaret ederek, kazı süresince Kınık Höyük yerleşiminin tarihsel sürecinde nasıl bir değişim gösterdiğini anlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Bölgenin Demir Çağ'da önemli bir idari yönetim merkezi olduğunu da aktaran Pucci, "Hititlerin dağılmasından sonra 'Post Hitit' dediğimiz dönemde burada güçlü bir siyasi irade vardı. Onu da görüyoruz. Helenistik Akhamenid döneme geldiğimizde özellikle Akropol üzerinde tapınak şehri olarak adlandırabileceğimiz bir kutsal alana dönüşümünü de anlamaya çalışıyoruz. Böylece Kınık Höyük'te Bor Ovası'ndaki bütün bu bölgedeki yerleşmenin karakterini ortaya koymaya çalışıyoruz," dedi. (TY)