Niğde’de 16 yaşındaki çocuk ‘iş cinayetinde’ öldü

Niğde Merkez'de bir inşaatta çalışan 16 yaşındaki Osman Bostan, dokuzuncu kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün(13 Ağustos), Bostan’ın Derbent Mezarlığı arkasında çalıştığı inşaatta meydana geldi.

16 yaşındaki çocuk/genç işçi, alçıpan yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören diğer işçiler ve çevredekiler 112’yi aradı. İnşaat alanına gelen sağlık ekipleri Osman Bostan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bostan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) Haziran 2024 tarihli raporuna göre son 11 yılda en az 695 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti. Her yıl ortalama 61 çocuk işçi yaşamını yitirdi.

İş cinayetlerinde ölen çocuk işçilerin 240’ı 5-14 yaş aralığında, 455’i de 15-17 yaş aralığında.

Birleşmiş Milletler 0-18 yaş arasındaki insanları çocuk kabul ediyor. Ancak yasalar '14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişileri' çocuk işçi, '15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi' ise genç işçi olarak tanımlıyor.

Türkiye yasalarına göre 14 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak. Ayrıca yasalar 15, 16 ve 17-18 yaş için farklı çalışma alanları ve koşulları belirlemiş durumda. Örneğin 15 yaşındaki bir çocuk işçi "bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilir."

Bu işler de "Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te belirlenmiş durumda. Örneğin bir çocuk işçi sadece;

Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama,

Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği,

Esnaf ve sanatkarların yanında satış,

Büro hizmetlerine yardımcı,

Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı (yük taşıma ve istifleme hariç),

Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan,

Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme,

Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı (yük taşıma ve istifleme hariç),

Spor tesislerinde yardımcı,

Çiçek satışı, düzenlenmesi

işlerinde çalışabilir.

Sadece 16 yaşını doldurmuş bir kişi "Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri" yapabilir.

TÜİK resmi istatistikleri en az 720 bin çocuğunun, yani çocuk nüfusunun yüzde 4,4'ünün çalıştığını gösteriyor.