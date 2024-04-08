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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2024 16:34
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2024 16:38
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Niğde'de patates deposunda göçük: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Niğde'de merkeze bağlı Çarıklı köyündeki patates deposu, yapımı sırasında çöktü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Niğde'de patates deposunda göçük: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı.

Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

(HA)

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