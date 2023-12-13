Niğde'de iş cinayeti: İki işçi öldü

Niğde'de gazoz fabrikasında kazan temizliği sırasında kimyasal madde bulunan tanka düşen iki işçi öldü.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gazoz fabrikasında meydana gelen olaya göre, fabrikada kazan temizliği yapan Durmuş Cebenay, Ufuk Kılıçarslan ve Faruk Sert, içerisinde kimyasal madde bulunan tankın içine düştü.

Tedaviye alınan işçilerden Durmuş Cebenay ve Ufuk Kılıçarslan kurtarılamadı. Faruk Sert’in ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Kasım ayı iş cinayeti raporuna göre geçen ay 137 işçi, yılın ilk on bir ayındaysa en az 1772 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

(EMK)