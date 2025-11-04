ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Kasım 2025 09:15
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2025 09:18
2 dk Okuma

Nicolás Maduro: Medya Venezuela’yı yok etmek istiyor

Venezuela lideri, ABD’nin askeri tehditlerine karşı halkı dayanışmaya çağırarak ülkesinin egemenliğini savunacaklarını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun X hesabı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri tehditleri karşısında halka birlik olması çağrısında bulundu.

Ülkesinde özel bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, Venezuelalılara seslenerek şöyle dedi:

“Beni duyan tüm Venezuelalılara sesleniyorum. Geleceği inşa etmek tüm Venezuelalıların görevidir. Psikolojik savaşı geride bırakalım, psikolojik savaşı yenmenin en iyi yolu, üretmek ve eser inşa etmektir. Medya Venezuela’yı yok etmek istiyor. Venezuela’dan nefret eden, onu kıskanan ve yok etmek isteyen Batı ve ‘gringo’ (ABD) medyasıdır.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’yu “uyuşturucu lideri” olarak nitelendirmesine de tepki gösteren Maduro, “Cumhurbaşkanı Petro, Kolombiya’da uyuşturucu kaçakçılarına karşı en büyük mücadeleyi veren liderdir,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Maduro, ülkesinin maruz kaldığı tehditler karşısında Rusya’nın kendilerine destek verdiğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’e de seslenen Maduro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik’teki askeri operasyonlarına karşı BM’nin sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Maduro: Venezuela son 100 yıldaki en büyük tehditle karşı karşıya
Maduro: Venezuela son 100 yıldaki en büyük tehditle karşı karşıya
2 Eylül 2025

“Yanıt verme hakkımız saklı”

Venezuela Barış, Adalet ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD’ye ait bir savaş gemisinin konuşlandırıldığı Trinidad ve Tobago hükümetini eleştirdi.

Cabello, Başbakan Kamla Persad-Bissessar’ın iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini savunarak, ABD’nin bu ülkenin topraklarını kullanarak Venezuela’ya saldırması durumunda, yanıt verme haklarını saklı tutacaklarını söyledi.

Venezuela Parlamentosu, 29 Ekim’de ABD’ye ait bir savaş gemisinin Karayipler’de konuşlandırılmasının ardından, Trinidad ve Tobago Başbakanı Kamla Persad-Bissessar’ı ülkede “istenmeyen kişi” (persona non grata) ilân etme kararı almıştı. (TY)

Venezuela Komünist Partisi'nden Andrade: Anti-kapitalizm olmadan anti-emperyalizm olmaz
Venezuela Komünist Partisi'nden Andrade: Anti-kapitalizm olmadan anti-emperyalizm olmaz
21 Eylül 2025
