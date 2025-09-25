ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2025 16:43
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2025 17:06
1 dk Okuma

"Nicolai Palamarcıuc davasının takipçisi olacağız"

Göçmen ve Mülteci Dayanışma Ağı, patronu tarafından darp edilerek öldürülen işçi Nicolai Palamarcıuc için açıklama yayımladı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Göçmen işçi Nicolai Palamarcıuc, 23 Eylül Salı günü Başakşehir’deki Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde çalıştığı işyerinin sahibi ve akrabaları tarafından işkenceye maruz bırakıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Palamarcıuc, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Göçmen ve Mülteci Dayanışma Ağı tüm faillerin en ağır cezaları alması için ve göçmen işçiler için adalet talebiyle davanın takipçisi olacaklarını duyurdu.

24 Eylül 2025

"Cezasızlık politikası bir sonuç"

Olayın “münferit” olmadığına dikkat çeken Göçmen ve Mülteci Dayanışma Ağı, mevcut sistemin insan hayatını “hammedeye” indirgediği eleştirisini yaptı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Göçmenlerin, patronları tarafından sömürülmesi, insanlık onuruna aykırı koşullarda çalıştırılması ve hatta böyle rahatça öldürülmesini mümkün kılan cezasızlık politikası, sistematik bir durumun, hepimizin içinde yaşamaya mahkûm edildiğimiz kapitalist sosyoekonomik düzenin ve emperyalizmin bir sonucudur. Bu düzende hem Türkiye devleti hem de diğer emperyalist devletler, patronların yanında yer almakta, göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışması ve yaşamasına göz yummaktadır.”

*Nicolai Palamarcıuc

(NÖ)

