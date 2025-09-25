"Nicolai Palamarcıuc davasının takipçisi olacağız"

Göçmen işçi Nicolai Palamarcıuc, 23 Eylül Salı günü Başakşehir’deki Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde çalıştığı işyerinin sahibi ve akrabaları tarafından işkenceye maruz bırakıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Palamarcıuc, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Göçmen ve Mülteci Dayanışma Ağı tüm faillerin en ağır cezaları alması için ve göçmen işçiler için adalet talebiyle davanın takipçisi olacaklarını duyurdu.

"Cezasızlık politikası bir sonuç"

Olayın “münferit” olmadığına dikkat çeken Göçmen ve Mülteci Dayanışma Ağı, mevcut sistemin insan hayatını “hammedeye” indirgediği eleştirisini yaptı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Göçmenlerin, patronları tarafından sömürülmesi, insanlık onuruna aykırı koşullarda çalıştırılması ve hatta böyle rahatça öldürülmesini mümkün kılan cezasızlık politikası, sistematik bir durumun, hepimizin içinde yaşamaya mahkûm edildiğimiz kapitalist sosyoekonomik düzenin ve emperyalizmin bir sonucudur. Bu düzende hem Türkiye devleti hem de diğer emperyalist devletler, patronların yanında yer almakta, göçmenlerin güvencesiz koşullarda çalışması ve yaşamasına göz yummaktadır.”

