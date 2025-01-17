Nezir Tekçi davasında sanık askerler beraat etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yekmal köyünde 28 Nisan 1995'te çobanlık yaptığı sırada gözaltına alınan ve bir askerin itirafları sonucunda katledildiği açığa çıkan Nezir Tekçi'nin ölümüne dair davada karar açıklandı.

Emekli Albay Ali Osman Akın ile Yarbay Kemal Alkan hakkında "Tekçi'yi canavarca bir his sevki ile veya işkence ve tazip ile kasten öldürme" suçuyla yeniden yapılan yargılamanın 8'nci duruşması, Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Tekçi ailesinin avukatları ile sanık avukatları katıldı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Yaşam Bellek Özgürlük Derneği Kadın Savunma Ağı, Eskişehir Okulu ve Hafıza Merkezi de duruşmayı izledi.

Savcı, "somut delil olmadığı" gerekçesiyle sanıkların beraatini talep etti. MA’daki habere göre, Avukat Hüseyin Boğatekin, dosyadaki eksik hususlara işaret ederek, şöyle dedi:

"Her ülkede zorla kaybedilmeler oluyor, Türkiye Cumhuriyeti de yaptı bunu. Keşif yerinden, tanıklardan, müştekilerden bu kadar uzakta ne işimiz var. Olayı anlatan tanıklar ‘Devleti seviyoruz, vatanseveriz, AKP’liyiz, MHP’liyiz ama vicdanımız var’ dedi. Sanıklar devletin silahı ve bombasıyla Nezir’i katletti.”

“Tanık ifadelerine rağmen savcının beraat talebini kabul etmiyoruz”

Tanıklardan 14’ünün suçun işlendiğine dair beyan verdiğini belirten avukat Bünyamin İnce, şöyle dedi:

"Bu kadar tanık ifadesi olmasına rağmen savcı beraat istiyor. 3 tanık ifadesiyle onlarca insan TMK’den, örgüt üyeliğinden ceza alıyor. Burada 14 tanık var. Beraat talebinin kabul edilmesi mümkün değil. Tanık beyanları göz önünde bulundurularak cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını talep ediyoruz."

İddia makamının soruşturmayı aydınlatmaya yönelik hiçbir faaliyetinin olmadığına dikkat çeken avukat Özgür Yaldız, şöyle dedi:

"Savcının beraat talebini kabul etmemiz mümkün değil. Ege’de Akdeniz’de çobanların kurşuna dizildiğini, bombalandığını hiçbir zaman görmedik, duymadık. Kürt çobanlar, coğrafyasında buna maruz kalıyor. Zorla kaybettirmeler, katletmeler silahlı kuvvetler mensuplarının bireysel tasarrufuyla yaptığı olay değil. Bu bir devlet politikasıdır. İnsanlığa karşı suçlar kapsamında sanıkların tekrar savunma yapmasını talep ediyoruz.”

“Kürlerin hikayesi”

Nezir Tekçi'in hikâyesinin "Türkiye'deki adalet sisteminin ve Kürt meselesinin hikâyesi" olduğuna dikkat çeken avukat Ferdi Sidar, "Savcının beraat mütalaası sunduğu bu dosyada, ne yazık ki adil bir kararın çıkması için yeterli çaba ve irade gösterilmemektedir. Ancak bizler ne olursa olsun, hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Zamanaşımı ve cezasızlık kıskacında adalet mücadelesi veren bizler, her türlü engellemeye rağmen hakikat ve adaletin peşinden gitmeye devam edeceğiz” diye belirtti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

“Nezir için adalet aramaya devam edeceğiz”

Karar sonra aile avukatları ile duruşmaya katılanlar, adliye önünde açıklama yaptı. Avukat Hüseyin Boğatekin, Nezir Tekçi'nin babası Halit Tekçi'nin hayatını adalete adadığını belirtti şöyle dedi:

"14-15 yıllık mahkeme ve AYM sürecinden sonra bugün Nezir Tekçi’yi canice katleden askerler bir kez daha beraat ettiler. AYM ve AİHM ihlal kararı vermişken, Türkiye Devletini mahkûm etmişken, bugün yerel mahkeme yargıçları bir kez daha katliamı akladılar. Eskişehir Adliyesi bir kez daha cezasızlık gördü. Bir kez daha 90’ların karanlığı aklandı. Birkaç ay sonra zaman aşımı nedeniyle muhtemelen düşürülecek olan bu dosya bizim vicdanımızda adalete ulaştı. Bizim vicdanımızda Nezir’in katilleri nettir, hiçbir şüphemiz yok. Bugün verilen beraat kararı bizim için yok hükmündedir. Mücadelemize, Nezir için adalet aramaya devam edeceğiz.”

Ne olmuştu?

Nezir Tekçi, Gever ilçesine bağlı Yekmal köyünde, 28 Nisan 1995'te çobanlık yaparken askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha kendisinden haber alınmadı.

2010'da Yunus Şahin adlı yurttaş, askerlik yaptığı dönemde, Tekçi'nin ölümüne tanık olduğunu belirterek savcılığa ifade verdi. Şahin'in ifadeleri üzerine öldürme emrini verdiği belirtilen emekli Albay Ali Osman Akın ile Yarbay Kemal Alkan hakkında Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dava dosyası daha sonra "güvenlik" gerekçesiyle Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Mahkemeye yapılan başvurular, üzerine olayın meydana geldiği yerde keşif kararı alındı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıldı. 22 Kasım'da yapılan keşif kazısında bulunan kemikler, mermi kovanları ve kıyafet parçaları Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak insan kemikleri bulunamadı.

11 Eylül 2015'de mahkeme sanıkların üzerlerine atılı suçların sabit olmadığını savunarak, temyiz yolu açık olmak üzere emekli Albay Ali Osman Akın ile Yarbay Kemal Alkan'ın oy birliği ile beraatlerine karar verdi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi 27 Mart 2018'te beraat kararını onadı.

Tekçi ailesi avukatlarının Anayasaya hükümlerine aykırılık iddiaları nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi ise AİHM kararındaki eksikliklerin giderilmemiş olması, yargılama için önemli olan M.E.Y isimli kişinin tanıklık beyanına başvurulmamış olması, bölgede bulunan diğer askeri birliklerin tespit edilip bunlara mensup askerlerin tanıklık beyanının alınmaması, keşif mahallinde bulunan bez parçası üzerinde Tekçi'ye ait olup olmadığının tespiti için adli inceleme yapılmaması, olay bölgesinde görev yapan askerlere ait silahların keşif mahallinde bulunan boş kovanlar ile eşleşmesinin yapılmamış olması, dinlenen tanıklardan olayı gördüğünün söyleyenlere Nezir Tekçi'nin nereye gömüldüğünün sorulmaması yargılamanın etkililiğine zarar verdiğini belirtti.

Anayasa'nın yaşam hakkını düzenleyen 17. maddesinin usul boyutunun ihlal edildiğine karar veren Anayasa Mahkemesi, kararı yeniden yargılama için Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Anayasa Mahkemesi kararının ardından davanın ilk duruşması, 17 Temmuz 2023'te görüldü.

Nezir Tekçi davası: Sanık albaydan tanık askerlere "hayal" suçlaması

Yeniden görülen Nezir Tekçi davasında savcı beraat istedi

(EMK)