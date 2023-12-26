NewsLabTurkey’in Kuluçka Programına başvurular başladı

NewsLabTurkey'in (NLTR) ilki 2020 yılında yapılan Kuluçka Programı’na başvurular başladı.

2024 yılında sadece bir kez açılacak olan programa, İstanbul içinden ve dışından katılımcılar başvurabilir.

Program, medya, yayıncılık, teknoloji, oyun ve gazetecilik alanlarında yeni fikirleri desteklemeyi ve bu alanlarda çalışan ya da kariyerine yeni başlayan medya profesyonellerine destek sunmayı hedefliyor.

NLTR Kuluçka Programı içerik üretiminden iş ve gelir modellerine kadar geniş bir yelpazede konunun uzmanlarından beş hafta boyunca eğitim alma imkânı sunacak.

Kuluçka Programına katılmaya hak kazananlar, 2024 yılının Nisan ayında düzenlenecek olan eğitim kampına katılmak zorunda olup eğitimler, katılımcılarla yüz yüze ve bir sınıf ortamında gerçekleştirilecek. Zorunlu dersleri takip eden dört haftalık süreç içinde, katılımcıların ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenecek seçmeli dersler çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Programın bir diğer önemli ayağı, katılımcıların projelerini geliştirmelerine yönelik uzmanlardan alacakları birebir mentorluk oturumları olacak.

Ayrıca her katılımcıya, fikirlerini hayata geçirirken ihtiyaç duydukları mikro hibe desteğini sunacak olan Kuluçka Programının zorunlu ve seçmeli dersleri içerik üretimi, iş ve gelir modelleri, hukuk ve etik, alan haberciliği olmak üzere dört ana başlıkta toplanıyor.

Programa başvurular 5 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek.

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(FD)