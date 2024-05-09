NewsLabTurkey, Dijital Akademi’sinin kapılarını medya meraklılarına açtı

Her yıl yüzlerce medya çalışanına atölyeler ve mentorluklar yoluyla destek sağlayan NewsLabTurkey’in medya girişimcileri, çalışanları ve gazeteciler için başlattığı Dijital Akademi yayında. Akademi, alanında uzman eğitmenler tarafından çeşitli başlıklarda sunulan ücretsiz derslerden oluşuyor.

NewsLabTurkey’nin başlattığı akademinin amacı, mevcut programlarıyla ulaşamadığı gazetecilere ve medya girişimcilerine ulaşarak onlara fayda sağlamak.

Ücretsiz dersleri izleyenler, ders videolarının ardından bir sınavla karşılaşıyor. Kısa soruların sorulduğu sınavda yeterli doğru yanıt oranına ulaşanlar katılım belgesi de alabiliyorlar.

Bu katılım belgesi, medya alanında ya da medyayla ilişkili bir alanda uzman akademisyenler ve girişimciler tarafından alınan derslerin başarıyla tamamlandığını belgeliyor. Böylelikle tamamen ücretsiz olan dijital akademiye katılanlar, mesleki yaşamlarına katkı sağlıyorlar.

Dijital Akademi’de neler var?

Dr. Sarphan Uzunoğlu tarafından verilen Hibe Başvuruları konulu derste hibe türleri inceleniyor, kimler için hangi hibe türünün uygun olduğu tartışılıyor ve hibe başvurularında yapılan hatalar masaya yatırılıyor.

Yine Dr. Sarphan Uzunoğlu tarafından verilen bir diğer ders olan Proje Fikri Tasarlamak, projelerin temelinde yatan sorunlara ve bu sorunlara nasıl yaratıcı çözümler sunulabileceğine dair derinlemesine bilgiler sunuyor.

Ahmet Alphan Sabancı, Dijital Güvenliğe Giriş dersinde dijital güvenlik konusunda temel bilgileri ve yaklaşımları ele alıyor. Dijital güvenlik konusunda aşırı teknik bilgi gerektirdiğine yönelik önyargıları aşmanızı amaçlayan bu derste Sabancı, dijital güvenliği herkes için erişilebilir bir dille ele alıyor.

Ahmet Alphan Sabancı tarafından verilen bir diğer ders ise Parolalar ve Şifreleme. Bu dersin içeriğinde cihazlarımızın güvenliğini sağlamanın temel yolları ve sık yapılan hatalar ele alınıyor. Bu ders, dijital varlıklarımızı korumak için ihtiyacımız olan bilgi ve araçları sunarken, güvenli bir dijital yaşam sürdürmenin kapılarını aralıyor.

Ahmet Alphan Sabancı’nın diğer iki dersini tamamlayan bir üçüncü ders olan Dijital Tehditlerden Korunma Yöntemleri, internette hesaplarınızı güvende tutmak ve karşınıza çıkabilecek potansiyel saldırılardan korunmak için yapmanız gerekenleri anlatıyor. Bu derste anlatılan kolay adımlar ve hızla hayata geçirebileceğiniz önlemler ile karşınıza çıkabilecek birçok güvenlik tehdidine karşı korunmanız mümkün.

Podcast Mecraları dersini veren NewsLabTurkey Podcast Eğitmeni ve yayıncı Tansel Erdem Yılmaz, bu derste podcast’inizi yüklediğiniz hosting servislerini ve dinleyicilerin ulaştığı platformları detaylı bir biçimde ele alıyor, podcastiniz yayına alma sürecini mümkün olduğunca sorunsuz ve etkili bir şekilde nasıl yönetebileceğinizi ortaya koyuyor.

Tansel Erdem Yılmaz’ın sunduğu bir başka ders, Podcast Üretiminde Ekipman ve Kayıt. Bu eğitimde Yılmaz mikrofon seçiminden ses yalıtımına, kayıt yazılımlarından ses kalitesi ayarlarına kadar geniş bir yelpazede ipuçları paylaşıyor. Bu dersin içeriği podcast yayıncılarının en iyi ses kalitesine ulaşmasını sağlayacak pratik bilgilerle dolu.

Doç. Dr. Suncem Koçer, Medya Üreticileri İçin Kitlesel Fonlama konusunu ele alıyor. Kitlesel fonlamanın ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve gazetecilikte nasıl kullanılabileceğini öğreneceğiniz bu eğitimde başarılı bir kitlesel fonlama kampanyası oluşturmanın temel ilkeleri ve etik ve yasal sorumlulukları ele alınıyor.

Doç. Dr. Suncem Koçer’in sunduğu bir diğer ders olan Yanlış Bilgi Karşısında Yılmazlık, günümüzde medya ve bilgi ekosisteminin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olan yanlış bilgi (fake news) sorununa odaklanıyor.

Profesyonel koç ve danışman olan Hande Arıkan, Psikolojik Sermaye ve Medya konulu dersiyle Akademi’de yer alıyor. Bu derste Arıkan, bireylerin medya sektöründe daha etkili ve mutlu bir şekilde yer alabilmeleri için psikolojik sermayenin önemini ve nasıl geliştirilebileceğini irdeliyor.

Teknoloji haberciliği konusunda uzman serbest gazeteci Çağla Üren’in sunduğu Bilim Gazeteciliği dersi bilim haberlerini yazarken karşılaşılabilecek zorluklara, teyit mekanizmalarının önemine ve haberin içeriğini zenginleştirmek için kullanılabilecek yöntemlere değiniyor.

Akademiye dair tüm bilgilere Dijital Akademi’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

(HA)