ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.03.2026 15:49 9 Mart 2026 15:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.03.2026 16:12 9 Mart 2026 16:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Newroz’un yeni şarkısı tanıtıldı: Newroza Serfiraziyê

Bu yıl en az 53 merkezde merkezi kutlama planlanırken, deklarasyonla birlikte Newroz’un yeni şarkısı da duyuruldu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Newroz’un yeni şarkısı tanıtıldı: Newroza Serfiraziyê

Bu yıl "Özgürlük ve Demokrasi Newrozu" şiarıyla kutlanacak Newroz için en az 53 merkezde merkezi kutlama planlandı. Newroz deklarasyonuyla birlikte, bu yılın yeni Newroz şarkısı da kamuoyuna tanıtıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu Eşsözcüsü Heval Dilbahar tarafından yazılan "Newroza Serfiraziyê" adlı şarkı duyuruldu.

Şarkının, Kürtçenin lehçeleri ve kolları olan Kurmancî, Zazakî, Soranî ve Kelhûrî-Hewramî dillerinde yazıldı.

Şarkının sözleri

Dest û zendên xwe badane

Agirekî sor dadane

(Ala azad’yê hildane)

Govenda xwe digerînin

Roja me hemû kurdan e

Newroz roja rizgariyê

Xeml û rewşa azadiyê

Li çar milên Kurdistanê

(Li her çar milên cîhanê)

Nîşana serfiraziyê

Newrozê tu xweş Newroz î

Tu ji bo me soz û doz î

Li ber bahoz û tofanan

(Agirê te gur û geş e)

Stargeha me ya pîroz î

Ruhê me yê neteweyî

Bi hezaran salan heyî

Heta ku yek ji me hebe

Tu her taca serê me yî

(Tu her agrê dilê me yî)

Çiya bi te serbilind in

Gund û bajar bi te rind in

Tu yî giyanê me kurdan

Em hene û dê her hebin

Newrozê tu xweş Newroz î

Tu ji bo me soz û doz î

Li ber bahoz û tofanan

(Agirê te gur û geş e)

Stargeha me ya ypîroz î

Kirmanckî (Zazakî)

Newroz ti çi weş Newroz î

Ti seba ma soz û doz î

Verba tîpî û tofonan

(Adirê to girr û xidar o)

Setara ma ya bimbarek î

Soranî

Newroz tu xoş Newroz î

Tu bo ême soz û doz î

Le ber bahoz û tofanan

(Agirit gurr û geş e)

Boman penagey pîroz î

Kelhûrî

Newrûzegem xweş Newrûz î

Ti hem peyman hemîş sûz î

Le niway her wahêllanê

(Agireged germ û gurr e)

Penagay berz û pîrûz î

Hewramî

Newroz to weş newroznî

Pey ême soz û doznî

Werû bahoz û demeyne

Killpew ayirî geşîtne

Peyma dalde û pîroznî

TIKLAYINIZ: Komîna Hunermendên Wanê - Newroza Serfiraziyê

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Newroz dem parti Newroz 2026
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git