Newroz sonrası polis şiddetine suç duyurusu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 20 Mart'ta kutlanan Newroz sonrası evlerine dönen 6 çocuk gözaltına alındı.

MA’nın haberine göre, olay sırasında çekilen videolarda, polislerin çocuklara Cizre Yafes Köprüsünde şiddet uyguladığının görüntüleri yer aldı.

Şırnak Barosu, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı:

“20 Mart’ta Cizre ilçemizde gerçekleştirilen Newroz etkinliği sonrasında görevli polis memurlarının bir kısım çocuklara şiddet uyguladığı görüntüler basına yansımıştır. Ulusal ve uluslararası yasalarca işkence ve kötü muamele olarak adlandırılan insanlık dışı ve onur kırıcı bu muameleyi kabul etmediğimizi dile getiriyor, görevli memurlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”

(AS)