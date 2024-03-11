Newroz programı ve sahne alacak sanatçılar belli oldu

Bu yıl Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 15 Mart’ta başlayacak Newroz Bayramı, il, ilçe, belde ve köylerde kutlanacak. Newroz Bayramı’nda sahne alacak sanatçılar ile konuşmacılar da netleşmeye başladı.

MA’nın derlediği habere göre kutlama programı şöyle:

15 MART

Elazığ (Karakoçan)

Katılımcılar: DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

Sanatçılar: Koma Hevra, Hediye Kalkan

17 MART

Ağrı (Diyadin)

Katılımcılar: Necla Demir

Sanatçı: Bengî

Hakkari

Katılımcılar: Sırrı Sakık, Öznur Bartın

Sanatçılar: Nuray Balık, Lawje

Şırnak

Katılımcılar: Berdan Öztürk, Pervin Buldan

Sanaçılar: Şehrîbana Kurdî, Kadir Çat

Urfa (Suruç)

Katılımcılar: Ferit Şenyaşar, Ömer Öcalan

Sanatçılar: Koma Hevra, Ahmet Jiyara

Urfa (Halfeti)

Katılımcılar: Dilan Kunt Ayan,

Sanatçılar: Özlem Taner, Yunus Agirî

Antep

Katılımcılar: Newroz Uysal, Mehmet Bozgeyik

Sanatçılar: Kolektifa Ritmên Azad, Babetna

Van

Katılımcılar: Tülay Hatimoğulları, Keskin Bayındır

Sanatçılar: Faraz Sine, Suavi, Koma Aryen, Helîmê Omerî

İstanbul

Katılımcılar: Tuncer Bakırhan, Esengül Demir

Sanatçılar: Emel Mathlouthi, Mikail Aslan, Murat Demir, Gölgedekiler

Bursa

Katılımcılar: Kezban Konukçu, Serhat Eren

Sanatçılar: Ayşenur Kolivar, Şahin Farqînî

Denizli

Katılımcılar: Sevtap Akdağ

Sanatçılar: Ruken Yılmaz

İzmir

Katılımcılar: Cengiz Çiçek, Çiğdem Kılıçgün Uçar, İbrahim Akın

Sanatçılar: Diljen Ronî, Koma Agirê Zerdeşt, Sorjiyan

Kocaeli

Katılımcılar: Çiçek Otlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cahit Kırkazak

Sanatçılar: Evin Sindî, Grup Vardiya

Osmaniye

Katılımcılar: Ali Bozan

Sanatçılar: Gülhan Bişeng

Tekirdağ

Katılımcılar: İlknur Birol, Mehmet Rüştü Tiryaki

Sanatçılar: Mehemedê Serhedî, Grup İsyan Ateşi

18 MART

Kars/Dîgor

Katılımcılar: Gülistan Kılıç Koçyiğit

Sanatçılar: Şêrzat, Ayşe Şewaqî

Bingöl/Karlıova:

Katılımcılar: Saliha Aydeniz, Faruk Tatlı

Sanatçılar: Mizgin Turan, Deniz Esmer

19 MART

Ağrı/Patnos

Katılımcılar: Saliha Aydeniz, Berivan Helen Işık

Sanatçılar: Bêwar Tekbaş, Pınar Aydınlar

Ağrı/Doğubayazıt

Katılımcılar: Sırrı Sakık

Sanatçılar: Evin Sindî, Kamuran Tirêj

Ardahan/Göle

Katılımcılar: Burcugül Çubuk

Sanatçılar: Agit Işık

Dersim

Katılımcılar: Gülistan Kılıç Koçyiğit

Sanatçılar: Gülseven Medar, Ali Doğan Gönültaş, Beksav Müzik Topluluğu

Kars/Kağızman

Katılımcılar: Mehmet Rüştü Tiryaki, Cemile Turhallı

Sanatçılar: Nurcan Değirmenci

Mardin/Nusaybin

Katılımcılar: Berdan Öztürk, Elif Bulut

Sanatçılar: Berfin Aktay, Kolektifa Rîtmên Azad

Muş/Malazgirt

Katılımcılar: Sezai Temelli

Sanatçılar: Bamerd Jan, Rezan Şirvan

Muş/Bulanık

Katılımcılar: Vezir Coşkun Parlak

Sanatçılar: Şehrîbana Kurdî

Siirt/Eruh

Katılımcılar: Keskin Bayındır, Mervan Yıldız

Sanatçılar: Helimê Omerî, Şilan Dora

Şırnak/Uludere

Katılımcılar: Adalet Kaya

Sanatçılar: Hozan Cesim

Şırnak/Cizre

Katılımcılar: Ayşegül Doğan, Cengiz Çiçek

Sanatçılar: Koma Hevra, Hîvron, Sorjiyan

Urfa/Viranşehir

Katılımcılar: Tayip Temel, Dilan Kunt Ayan

Sanatçılar: Yunus Agirî, Hediye Kalkan

Erzurum/Karaçoban

Katılımcılar: Sezai Temelli

Sanatçılar: Deniz Esmer

Hatay

Katılımcılar: Çiğdem Kılıçgün Uçar

Sanatçılar: Baran Bozyel, Cevdet Bağca

Muğla

Katılımcılar: İbrahim Akın, Fulya Erdoğan

Sanatçılar: Roni Artin

Balıkesir

Katılımcılar: Saruhan Oluç

Sanatçılar: Grup Viya, Rojkar

20 MART

Van/Erciş

Katılımcılar: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit

Sanatçılar: Şehriban Kurdî

Bitlis/Tatvan

Katılımcılar: Tülay Hatimoğulları, Özlem Gündüz

Sanatçılar: Şilan Dora, Kadir Çat

Hakkari/Yüksekova

Katılımcılar: Halide Türkoğlu, Cengiz Çiçek

Sanatçılar: Mikail Aslan, Koma Aryen

Iğdır

Katılımcılar: Pervin Buldan

Sanatçılar: Xalide, Bajar

Batman

Katılımcılar: Tuncer Bakırhan, Gülistan Kılıç Koçyiğit

Sanatçılar: Lawje, Suavi, Sorjiyan

Mardin/Kızıltepe

Katılımcılar: Keskin Bayındır, Beritan Güneş

Sanatçılar: Babetna, JIN Ma

Siirt

Katılımcılar: Ebru Günay, Berdan Öztürk

Sanatçılar: Cevdet Bağca, Özlem Bağlayan

Şırnak/Beytüşşebap

Katılımcılar: Newroz Uysal Aslan

Sanatçılar: Koma Avesta

Aydın

Katılımcılar: Aysel Batyar, Saruhan Oluç

Sanatçılar: Stêra Müzik Topluluğu, Özlem Taner

Çanakkale

Katılımcılar: Celal Fırat, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Sanatçılar: Siwaro

Konya

Katılımcılar: Canan Çalağan, Ömer Öcalan

Sanatçılar: Veysel Ciwan

Manisa

Katılımcılar: Mithat Sancar

Sanatçılar: Hivda Gökel, Koma Agirê Zerdeşt

Mersin

Katılımcılar: Esengül Demir, Çiğdem Kılıçgün Uçar

Sanatçılar: Erdoğan Emir, Simyager

21 MART

Diyarbakır

Katılımcılar: Berdan Öztürk, Tuncer Bakırhan, Çiğdem Kılıçgün Uçar

Sanatçılar: Emel Matlouthi, Mikail Aslan, Arhat, Faraj Ali Pour, Xezel Mistefa

Çanakkale/Gökçeada

Sanatçılar: Agit Işık

23 MART

Hakkari/Şemdinli

Katılımcılar: Onur Düşünmez

Sanatçılar: Serwan

Muş

Katılımcılar: Keskin Bayındır

Sanatçılar: Nuray Balık, Arhat

Urfa

Katılımcılar: Tuncer Bakırhan

Sanatçılar: Kazo, JIN Ma

24 MART

Hakkari/Çukurca

Katılımcılar: Öznur Bartın, Cahit Kırkazak

Sanatçılar: Kadir Çat

Adana

Katılımcılar: Esengül Demir, Vezir Coşkun Parlak

Sanatçılar: Grup Eşkina, Koma Aryen, Şêrzat

Kırşehir

Katılımcılar: Ali Bozan

Sanatçılar: Adil Berti

Antalya

Katılımcılar: (Henüz Belirlenmendi)

Sanatçılar: Hivda Göksel, Kamuran Tîrêj

Ankara

Katılımcılar: Pervin Buldan

Sanatçılar: Kasım Taşdoğan, Şilan Dora

25 MART

Ağrı

Katılımcılar: Tuncer Bakırhan

Sanatçılar: Azad Bedran, Mizgin Turan (AÖ)