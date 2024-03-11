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YAŞAM
Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 12:41
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2024 15:05
3 dk Okuma

Newroz programı ve sahne alacak sanatçılar belli oldu

Newroz Bayramı kutlamaları 15 Mart’ta Elazığ'da başlayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Newroz programı ve sahne alacak sanatçılar belli oldu
Fotoğraf: MA

Bu yıl Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 15 Mart’ta başlayacak Newroz Bayramı, il, ilçe, belde ve köylerde kutlanacak. Newroz Bayramı’nda sahne alacak sanatçılar ile konuşmacılar da netleşmeye başladı. 

MA’nın derlediği habere göre kutlama programı şöyle:

15 MART

Elazığ (Karakoçan)
Katılımcılar: DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları
Sanatçılar: Koma Hevra, Hediye Kalkan  

17 MART

Ağrı (Diyadin)
Katılımcılar: Necla Demir
Sanatçı: Bengî

Hakkari
Katılımcılar: Sırrı Sakık, Öznur Bartın
Sanatçılar: Nuray Balık, Lawje 

Şırnak
Katılımcılar: Berdan Öztürk, Pervin Buldan
Sanaçılar: Şehrîbana Kurdî, Kadir Çat 

Urfa (Suruç)
Katılımcılar: Ferit Şenyaşar, Ömer Öcalan
Sanatçılar: Koma Hevra, Ahmet Jiyara 

Urfa (Halfeti)
Katılımcılar: Dilan Kunt Ayan,
Sanatçılar: Özlem Taner, Yunus Agirî

Antep
Katılımcılar: Newroz Uysal, Mehmet Bozgeyik
Sanatçılar: Kolektifa Ritmên Azad, Babetna 

Van
Katılımcılar: Tülay Hatimoğulları, Keskin Bayındır
Sanatçılar: Faraz Sine, Suavi, Koma Aryen, Helîmê Omerî 

İstanbul
Katılımcılar: Tuncer Bakırhan, Esengül Demir
Sanatçılar: Emel Mathlouthi, Mikail Aslan, Murat Demir, Gölgedekiler

Bursa
Katılımcılar: Kezban Konukçu, Serhat Eren
Sanatçılar: Ayşenur Kolivar, Şahin Farqînî

Denizli
Katılımcılar: Sevtap Akdağ
Sanatçılar: Ruken Yılmaz 

İzmir
Katılımcılar: Cengiz Çiçek, Çiğdem Kılıçgün Uçar, İbrahim Akın
Sanatçılar: Diljen Ronî, Koma Agirê Zerdeşt, Sorjiyan

Kocaeli
Katılımcılar: Çiçek Otlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cahit Kırkazak
Sanatçılar: Evin Sindî, Grup Vardiya 

Osmaniye
Katılımcılar: Ali Bozan
Sanatçılar: Gülhan Bişeng 

Tekirdağ
Katılımcılar: İlknur Birol, Mehmet Rüştü Tiryaki
Sanatçılar: Mehemedê Serhedî, Grup İsyan Ateşi 

18 MART

Kars/Dîgor
Katılımcılar: Gülistan Kılıç Koçyiğit
Sanatçılar: Şêrzat, Ayşe Şewaqî  

Bingöl/Karlıova:
Katılımcılar: Saliha Aydeniz, Faruk Tatlı
Sanatçılar: Mizgin Turan, Deniz Esmer 

19 MART 

Ağrı/Patnos
Katılımcılar: Saliha Aydeniz, Berivan Helen Işık
Sanatçılar: Bêwar Tekbaş, Pınar Aydınlar 

Ağrı/Doğubayazıt
Katılımcılar: Sırrı Sakık
Sanatçılar: Evin Sindî, Kamuran Tirêj 

Ardahan/Göle
Katılımcılar: Burcugül Çubuk
Sanatçılar: Agit Işık

Dersim
Katılımcılar: Gülistan Kılıç Koçyiğit
Sanatçılar: Gülseven Medar, Ali Doğan Gönültaş, Beksav Müzik Topluluğu 

Kars/Kağızman

Katılımcılar: Mehmet Rüştü Tiryaki, Cemile Turhallı
Sanatçılar: Nurcan Değirmenci

Mardin/Nusaybin
Katılımcılar: Berdan Öztürk, Elif Bulut
Sanatçılar: Berfin Aktay, Kolektifa Rîtmên Azad 

Muş/Malazgirt
Katılımcılar: Sezai Temelli
Sanatçılar: Bamerd Jan, Rezan Şirvan 

Muş/Bulanık
Katılımcılar: Vezir Coşkun Parlak
Sanatçılar: Şehrîbana Kurdî 

Siirt/Eruh
Katılımcılar: Keskin Bayındır, Mervan Yıldız
Sanatçılar: Helimê Omerî, Şilan Dora 

Şırnak/Uludere
Katılımcılar: Adalet Kaya
Sanatçılar: Hozan Cesim 

Şırnak/Cizre
Katılımcılar: Ayşegül Doğan, Cengiz Çiçek
Sanatçılar: Koma Hevra, Hîvron, Sorjiyan

Urfa/Viranşehir
Katılımcılar: Tayip Temel, Dilan Kunt Ayan
Sanatçılar: Yunus Agirî, Hediye Kalkan

Erzurum/Karaçoban
Katılımcılar: Sezai Temelli
Sanatçılar: Deniz Esmer

Hatay
Katılımcılar: Çiğdem Kılıçgün Uçar
Sanatçılar: Baran Bozyel, Cevdet Bağca

Muğla
Katılımcılar: İbrahim Akın, Fulya Erdoğan
Sanatçılar: Roni Artin 

Balıkesir
Katılımcılar: Saruhan Oluç
Sanatçılar: Grup Viya, Rojkar

20 MART

Van/Erciş
Katılımcılar: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit
Sanatçılar: Şehriban Kurdî

Bitlis/Tatvan
Katılımcılar: Tülay Hatimoğulları, Özlem Gündüz
Sanatçılar: Şilan Dora, Kadir Çat 

Hakkari/Yüksekova
Katılımcılar: Halide Türkoğlu, Cengiz Çiçek
Sanatçılar: Mikail Aslan, Koma Aryen

Iğdır
Katılımcılar: Pervin Buldan
Sanatçılar: Xalide, Bajar 

Batman
Katılımcılar: Tuncer Bakırhan, Gülistan Kılıç Koçyiğit
Sanatçılar: Lawje, Suavi, Sorjiyan

Mardin/Kızıltepe
Katılımcılar: Keskin Bayındır, Beritan Güneş
Sanatçılar: Babetna, JIN Ma

Siirt
Katılımcılar: Ebru Günay, Berdan Öztürk
Sanatçılar: Cevdet Bağca, Özlem Bağlayan

Şırnak/Beytüşşebap
Katılımcılar: Newroz Uysal Aslan
Sanatçılar: Koma Avesta

Aydın
Katılımcılar: Aysel Batyar, Saruhan Oluç
Sanatçılar: Stêra Müzik Topluluğu, Özlem Taner

Çanakkale
Katılımcılar: Celal Fırat, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Sanatçılar: Siwaro

Konya
Katılımcılar: Canan Çalağan, Ömer Öcalan
Sanatçılar: Veysel Ciwan

Manisa
Katılımcılar: Mithat Sancar
Sanatçılar: Hivda Gökel, Koma Agirê Zerdeşt 

Mersin
Katılımcılar: Esengül Demir, Çiğdem Kılıçgün Uçar
Sanatçılar: Erdoğan Emir, Simyager

21 MART 

Diyarbakır
Katılımcılar: Berdan Öztürk, Tuncer Bakırhan, Çiğdem Kılıçgün Uçar
Sanatçılar: Emel Matlouthi, Mikail Aslan, Arhat, Faraj Ali Pour, Xezel Mistefa

Çanakkale/Gökçeada
Sanatçılar: Agit Işık

23 MART 

Hakkari/Şemdinli
Katılımcılar: Onur Düşünmez
Sanatçılar: Serwan

Muş
Katılımcılar: Keskin Bayındır
Sanatçılar: Nuray Balık, Arhat

Urfa
Katılımcılar: Tuncer Bakırhan
Sanatçılar: Kazo, JIN Ma

24 MART 

Hakkari/Çukurca
Katılımcılar: Öznur Bartın, Cahit Kırkazak
Sanatçılar: Kadir Çat 

Adana
Katılımcılar: Esengül Demir, Vezir Coşkun Parlak
Sanatçılar: Grup Eşkina, Koma Aryen, Şêrzat

Kırşehir
Katılımcılar: Ali Bozan
Sanatçılar: Adil Berti

Antalya
Katılımcılar: (Henüz Belirlenmendi)
Sanatçılar: Hivda Göksel, Kamuran Tîrêj 

Ankara
Katılımcılar: Pervin Buldan
Sanatçılar: Kasım Taşdoğan, Şilan Dora

25 MART

Ağrı
Katılımcılar: Tuncer Bakırhan
Sanatçılar: Azad Bedran, Mizgin Turan (AÖ)

newroz 2024 newroz bayramı
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