Newroz programı ve sahne alacak sanatçılar belli oldu
Bu yıl Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 15 Mart’ta başlayacak Newroz Bayramı, il, ilçe, belde ve köylerde kutlanacak. Newroz Bayramı’nda sahne alacak sanatçılar ile konuşmacılar da netleşmeye başladı.
MA’nın derlediği habere göre kutlama programı şöyle:
15 MART
Elazığ (Karakoçan)
Katılımcılar: DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları
Sanatçılar: Koma Hevra, Hediye Kalkan
17 MART
Ağrı (Diyadin)
Katılımcılar: Necla Demir
Sanatçı: Bengî
Hakkari
Katılımcılar: Sırrı Sakık, Öznur Bartın
Sanatçılar: Nuray Balık, Lawje
Şırnak
Katılımcılar: Berdan Öztürk, Pervin Buldan
Sanaçılar: Şehrîbana Kurdî, Kadir Çat
Urfa (Suruç)
Katılımcılar: Ferit Şenyaşar, Ömer Öcalan
Sanatçılar: Koma Hevra, Ahmet Jiyara
Urfa (Halfeti)
Katılımcılar: Dilan Kunt Ayan,
Sanatçılar: Özlem Taner, Yunus Agirî
Antep
Katılımcılar: Newroz Uysal, Mehmet Bozgeyik
Sanatçılar: Kolektifa Ritmên Azad, Babetna
Van
Katılımcılar: Tülay Hatimoğulları, Keskin Bayındır
Sanatçılar: Faraz Sine, Suavi, Koma Aryen, Helîmê Omerî
İstanbul
Katılımcılar: Tuncer Bakırhan, Esengül Demir
Sanatçılar: Emel Mathlouthi, Mikail Aslan, Murat Demir, Gölgedekiler
Bursa
Katılımcılar: Kezban Konukçu, Serhat Eren
Sanatçılar: Ayşenur Kolivar, Şahin Farqînî
Denizli
Katılımcılar: Sevtap Akdağ
Sanatçılar: Ruken Yılmaz
İzmir
Katılımcılar: Cengiz Çiçek, Çiğdem Kılıçgün Uçar, İbrahim Akın
Sanatçılar: Diljen Ronî, Koma Agirê Zerdeşt, Sorjiyan
Kocaeli
Katılımcılar: Çiçek Otlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cahit Kırkazak
Sanatçılar: Evin Sindî, Grup Vardiya
Osmaniye
Katılımcılar: Ali Bozan
Sanatçılar: Gülhan Bişeng
Tekirdağ
Katılımcılar: İlknur Birol, Mehmet Rüştü Tiryaki
Sanatçılar: Mehemedê Serhedî, Grup İsyan Ateşi
18 MART
Kars/Dîgor
Katılımcılar: Gülistan Kılıç Koçyiğit
Sanatçılar: Şêrzat, Ayşe Şewaqî
Bingöl/Karlıova:
Katılımcılar: Saliha Aydeniz, Faruk Tatlı
Sanatçılar: Mizgin Turan, Deniz Esmer
19 MART
Ağrı/Patnos
Katılımcılar: Saliha Aydeniz, Berivan Helen Işık
Sanatçılar: Bêwar Tekbaş, Pınar Aydınlar
Ağrı/Doğubayazıt
Katılımcılar: Sırrı Sakık
Sanatçılar: Evin Sindî, Kamuran Tirêj
Ardahan/Göle
Katılımcılar: Burcugül Çubuk
Sanatçılar: Agit Işık
Dersim
Katılımcılar: Gülistan Kılıç Koçyiğit
Sanatçılar: Gülseven Medar, Ali Doğan Gönültaş, Beksav Müzik Topluluğu
Kars/Kağızman
Katılımcılar: Mehmet Rüştü Tiryaki, Cemile Turhallı
Sanatçılar: Nurcan Değirmenci
Mardin/Nusaybin
Katılımcılar: Berdan Öztürk, Elif Bulut
Sanatçılar: Berfin Aktay, Kolektifa Rîtmên Azad
Muş/Malazgirt
Katılımcılar: Sezai Temelli
Sanatçılar: Bamerd Jan, Rezan Şirvan
Muş/Bulanık
Katılımcılar: Vezir Coşkun Parlak
Sanatçılar: Şehrîbana Kurdî
Siirt/Eruh
Katılımcılar: Keskin Bayındır, Mervan Yıldız
Sanatçılar: Helimê Omerî, Şilan Dora
Şırnak/Uludere
Katılımcılar: Adalet Kaya
Sanatçılar: Hozan Cesim
Şırnak/Cizre
Katılımcılar: Ayşegül Doğan, Cengiz Çiçek
Sanatçılar: Koma Hevra, Hîvron, Sorjiyan
Urfa/Viranşehir
Katılımcılar: Tayip Temel, Dilan Kunt Ayan
Sanatçılar: Yunus Agirî, Hediye Kalkan
Erzurum/Karaçoban
Katılımcılar: Sezai Temelli
Sanatçılar: Deniz Esmer
Hatay
Katılımcılar: Çiğdem Kılıçgün Uçar
Sanatçılar: Baran Bozyel, Cevdet Bağca
Muğla
Katılımcılar: İbrahim Akın, Fulya Erdoğan
Sanatçılar: Roni Artin
Balıkesir
Katılımcılar: Saruhan Oluç
Sanatçılar: Grup Viya, Rojkar
20 MART
Van/Erciş
Katılımcılar: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit
Sanatçılar: Şehriban Kurdî
Bitlis/Tatvan
Katılımcılar: Tülay Hatimoğulları, Özlem Gündüz
Sanatçılar: Şilan Dora, Kadir Çat
Hakkari/Yüksekova
Katılımcılar: Halide Türkoğlu, Cengiz Çiçek
Sanatçılar: Mikail Aslan, Koma Aryen
Iğdır
Katılımcılar: Pervin Buldan
Sanatçılar: Xalide, Bajar
Batman
Katılımcılar: Tuncer Bakırhan, Gülistan Kılıç Koçyiğit
Sanatçılar: Lawje, Suavi, Sorjiyan
Mardin/Kızıltepe
Katılımcılar: Keskin Bayındır, Beritan Güneş
Sanatçılar: Babetna, JIN Ma
Siirt
Katılımcılar: Ebru Günay, Berdan Öztürk
Sanatçılar: Cevdet Bağca, Özlem Bağlayan
Şırnak/Beytüşşebap
Katılımcılar: Newroz Uysal Aslan
Sanatçılar: Koma Avesta
Aydın
Katılımcılar: Aysel Batyar, Saruhan Oluç
Sanatçılar: Stêra Müzik Topluluğu, Özlem Taner
Çanakkale
Katılımcılar: Celal Fırat, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Sanatçılar: Siwaro
Konya
Katılımcılar: Canan Çalağan, Ömer Öcalan
Sanatçılar: Veysel Ciwan
Manisa
Katılımcılar: Mithat Sancar
Sanatçılar: Hivda Gökel, Koma Agirê Zerdeşt
Mersin
Katılımcılar: Esengül Demir, Çiğdem Kılıçgün Uçar
Sanatçılar: Erdoğan Emir, Simyager
21 MART
Diyarbakır
Katılımcılar: Berdan Öztürk, Tuncer Bakırhan, Çiğdem Kılıçgün Uçar
Sanatçılar: Emel Matlouthi, Mikail Aslan, Arhat, Faraj Ali Pour, Xezel Mistefa
Çanakkale/Gökçeada
Sanatçılar: Agit Işık
23 MART
Hakkari/Şemdinli
Katılımcılar: Onur Düşünmez
Sanatçılar: Serwan
Muş
Katılımcılar: Keskin Bayındır
Sanatçılar: Nuray Balık, Arhat
Urfa
Katılımcılar: Tuncer Bakırhan
Sanatçılar: Kazo, JIN Ma
24 MART
Hakkari/Çukurca
Katılımcılar: Öznur Bartın, Cahit Kırkazak
Sanatçılar: Kadir Çat
Adana
Katılımcılar: Esengül Demir, Vezir Coşkun Parlak
Sanatçılar: Grup Eşkina, Koma Aryen, Şêrzat
Kırşehir
Katılımcılar: Ali Bozan
Sanatçılar: Adil Berti
Antalya
Katılımcılar: (Henüz Belirlenmendi)
Sanatçılar: Hivda Göksel, Kamuran Tîrêj
Ankara
Katılımcılar: Pervin Buldan
Sanatçılar: Kasım Taşdoğan, Şilan Dora
25 MART
Ağrı
Katılımcılar: Tuncer Bakırhan
Sanatçılar: Azad Bedran, Mizgin Turan (AÖ)