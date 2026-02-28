Newroz programı açıklandı

Newroz Bayramı, bu yıl “Newroza Azadî û Yekîtiya Demokratîk” ve “Özgürlük ve Demokrasi Newrozu” şiarlarıyla en az 53 merkezde kutlanacak.

Merkezi Newroz Hazırlık Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamayla birlikte hem program hem de bu yılın teması netleşti.

Kutlamaların startı 9 Mart’ta Diyarbakır ve İstanbul’da yapılacak Newroz Deklarasyonu ile verilecek. 11 Mart’ta ise Sur'da Newroz ateşi yakılacak.

Newroz’un bu yıl Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle final programı 24 Mart’ta Şirnex’in Silopiya (Silopi) ilçesinde gerçekleştirilecek.

Her yıl yüzbinlerce kişinin katıldığı, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetlinin ağırlandığı Amed Newrozu’nun tarihi ise değişmedi. Büyük buluşma 21 Mart’ta Amed’de yapılacak.

Newroz Programı

9 Mart: Diyarbakır ve İstanbul – Newroz Deklarasyonu

11 Mart: Karakoçan, Diyarbakır/Sûr, İzmir/Kadifekale, Doğubayazıt

14 Mart: Bulanık, Halfeti, Malatya, Nusaybin, Kurtalan

15 Mart: Kızıltepe, Adıyaman, Hakkari, Ağrı, Kars, Aydın, Iğdır, Muş

17 Mart: Tunceli, Erciş, Erzurum

18 Mart: Yüksekova

21 Mart: Diyarbakır, Tekirdağ, Kocaeli

22 Mart: Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Bingöl, Van, Gaziantep, Batman, Elazığ, Konya, Adana, Denizli, Tatvan, Cizre, Siirt, Bursa, Muğla, İskenderun, Manisa, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir

23 Mart: Şırnak

24 Mart: Silopi

Bu yılki Newroz kutlamalarının, özgürlük ve demokrasi vurgusuyla geniş katılımlı etkinliklere sahne olması bekleniyor.

Newrozlaşan bir halk ve ateşin sırrına varanlar…

MERAL DANIŞ – BEŞTAŞ "Biz Newroz’u yakan değil, halkları birleştiren bir ateş olarak görüyoruz”

