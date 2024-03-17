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Yayın Tarihi: 17 Mart 2024 13:26
 ~ Son Güncelleme: 17 Mart 2024 14:00
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Newroz kutlamaları kent kent başladı: Pîroz bê

15 Mart'ta yakılan ilk Newroz ateşinin ardından bugün İstanbul, İzmir, Van dahil olmak üzere birçok kentte kutlamalar başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Newroz kutlamaları kent kent başladı: Pîroz bê
*Fotoğraflar: MA

Van, Şırnak, Hakkari, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Antep, Kocaeli, Bursa, Denizli, Osmaniye, Ağrı Diyadin, Urfa Halfeti, Suruç ve Siverek’te Newroz kutlamaları başladı.

Van’da Newroz kutlamaları tarihi Van Kalesi eteklerinde gerçekleşiyor. Kentte Newroz coşkusu sabahın erken saatlerinde başladı. Alana geleneksel Kürt kıyafetleriyle gelenler iki kez üst ve çanta aramasından geçirildi.

Çok sayıda polisin de görevli olduğu Newroz alanına çıkan yollar, bir kilometre mesafeden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Koma Aryen’in konseri ile başlayan kutlamalarda, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DBPEş Genel Başkanı Keskin Bayındır konuşma yapacak.

İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen kutlamalara kitle iki farklı koldan giriş yaptı. Alandan, “Jin, jiyan, azadi”, “Biji berxwedana zindana”, “Biji Newroz” sloganlarının yükseldi. Ayrıca, HDP İzmir İl Binası'na yönelik silahlı saldırıda katledilen Deniz Poyraz'ın posterleri açıldı.

İzmir’deki kutlamalarda DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, HDK Eş Sözcücü Cengiz Çiçek, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın konuşma yapacak.

Şırnak’ta kutlamalar şehir merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Newroz alanında yapılıyor. Kadınların, geleneksel Kürt kıyafetleri, erkeklerin ise şal û şepik giyerek katıldığı kutlamalarda polisler iki kez üst araması yaptı.

Halaylar ve şarkılarla başlayan kutlamalarda Hozan Vedat, Kadir Çat ve Şehrîbana Kurdî sahne alacak. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk ise konuşma yapacak. Buldan’ın konuşmasından sonra Newroz ateşi yakılacak. 

Hakkari, Tekirdağ, Antep, Kocaeli, Bursa, Denizli, Osmaniye, Ağrı ve Urfa'da Newroz kutlamaları başladı. 

(RT)

newroz 2024
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