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Yayın Tarihi: 11 Mart 2025 13:15
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2025 13:54
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Newroz deklarasyonu Diyarbakır ve İstanbul'da açıklandı

Diyarbakır ve İstanbul'da açıklanan 2025 Newroz deklarasyonunda, "Bu yılki Newroz, Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlük ve barış iradesine sahip çıkma Newrozudur. Halklar önderi tarihsel bir sorumluluk alıyor" denildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Newroz deklarasyonu Diyarbakır ve İstanbul'da açıklandı
*Fotoğraflar: MA

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP),  Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Tevgera Jinen Azad (TJA), bu yıl "Özgürlük İçin Demokratik Toplum" şiarıyla yapılacak olan 2025 Newroz’unun deklarasyonu Diyarbakır'da açıkladı. 

Sur'daki Mardin Kapı Meydanı’nda yapılan açıklamaya DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TJA aktivisti Hülya Alökmen Uyanık ile sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Açıklamayı Kürtçe yapan DTK Eş Başkanı Öztürk, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"na  atıf yaptı.

Öztürk, “Halklar önderi, 27 Şubat'ta onurlu barışı tesis etmek için güçlü ve tarihi bir çağrı yapmıştır. Bu çağrıyı Newroz'un özgürlük karakteriyle birleştirip, halkların özgür, eşit ve birlikte yaşamını inşa edebilmenin mümkün olduğunu bir kez daha göstereceğiz" dedi. 

Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
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Öztürk, açıklamanın devamında özetle şunları söyledi: 

"Öcalan tarihsel bir sorumluluk alıyor"

"Newroz’un özü, halkların özgür ve eşit beraber yaşama iradesidir. Newroz farklı dillerin, renklerin, inançların eşit ve ortak bir yaşam paydasında buluşmanın ifadesidir. Demokratik toplum ve onurlu barış, Newroz’un direnişçi ruhuyla büyüyen değerleridir. Bugün de bu değerleri en güçlü şekilde sahiplenmenin yolu, örgütlü mücadeleyi yükseltmekten, demokratik toplumu inşa etmekten ve ulusal birliği sağlamaktan geçmektedir.

Bu yılki Newroz, Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlük ve barış iradesine sahip çıkma Newrozudur. Halklar önderi (Öcalan) tarihsel bir sorumluluk alıyor. Bu tarihsel sorumluluğunu yerine getirebilmesi; sözünü, emeğini halklarla birlikte gerçekleştirmesi için Halklar Önderinin fiziki özgürlüğünün ve özgür çalışma koşullarının bir an önce sağlanması gerekir.

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"2025 Newroz'u dönüm noktası olacak"

2025 Newrozu, direnişin ve özgürlüğün büyüdüğü, demokratik toplumun inşa edildiği, mücadelenin daha da ileri taşındığı bir dönüm noktası olacaktır. Newroz’un ateşi ulusal birlik ruhuyla, halklar önderinin fiziki özgürlüğü için yükselen seslerle ve Rojava Devrimi'nin kalıcılaşması için verilen mücadeleyle güçlenecektir.

Newroz'u böylesi anlamlı bir süreçle karşılamamızda çaba sarf eden halklar önderinin Newrozu'nu kutluyor, Newroz coşkusu ile halkların buluşmasını bekliyoruz. Gençleri, kadınları, emekçileri 7’den 70’e özgürlüğe heyecanlanan tüm halkımızı, emeğini ve sözünü kurduğu mücadelesinin en güçlü özü olan Newroz kutlamalarına, alanlarına çağırıyoruz. Newroz’un özgürlük ruhuyla, tüm halkımızın Newrozu’nu kutluyoruz."

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Newroz hangi kentte, ne zaman kutlanacak?
10 Mart 2025

İstanbul'da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) öncülüğünde 23 Mart’ta kutlanacak olan Newroz’un deklarasyonu ise Taksim As Pera Otel'de açıklandı. 

Açıklamaya, HDK Eşsözcüsü Ali Kenanoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Açıklamayı HDK Eşsözcüsü Kenanoğlu, yaptı. Tüm halkların newrozunu kutlayan Kenanoğlu, halkı 23 Mart'taki kutlamalara davet etti. 

(RT) 

Haber Yeri
İstanbul
Newroz 2025 Newroz deklarasyonu
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