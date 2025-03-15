Newroz coşkusu, Öcalan’ın çağrısı ile birleşti: Devlet adım at

Newroz coşkusu birçok şehirde devam ederken, siyasetçiler iktidara "Tarihi çağrıya karşı adım atın" mesajı verdi.

Diyarbakır

MA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Newroz kutlamaları büyük bir coşkuyla yapıldı. Yöresel kıyafetler giyen yurttaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kutlama alanına akın etti. Etkinlik boyunca sık sık “Bijî Newroz” ve “Bijî Serok Apo” sloganları atıldı. Sarı, kırmızı ve yeşil flamalarla alana giren kadınlar ve gençler uzun süre halay çekti.

Bismil Newroz Tertip Komitesi, yurttaşların Newroz’unu kutlarken, Tertip Komitesi Başkanı Mehmet Şakir Demir, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın çağrısına atıfta bulunarak, "Tarihi günlerden geçiyoruz. Bu sürece sahip çıkmak, bu halkın özgürlüğünü sağlayacak" dedi.

DEM Parti Amed İl Eşbaşkanı Gülşen Özer, "Barış çağrısı geldi. O yüzden 8 Mart’ı büyük bir coşkuyla kutladık. Şimdi de Newroz’u kutluyoruz. Gelen mesajın temelini hep birlikte atacağız. Barış için hazırız. Bu yüzden yükümüz ve işimiz çok" diyerek barış çağrısına vurgu yaptı.

‘Öcalan’ın koşulları değiştirilmeli”

DEM Parti Amed Milletvekili Serhat Eren ise, “Newroz sadece bayram değil, direniş tarihini yazmadır, zulme karşı başkaldırmadır, yeni bir yaşam kurmadır” diyerek, Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı tarihi çağrıyı hatırlattı. Eren, “Sayın Öcalan ‘Demokratik siyaset istiyoruz, savaş istemiyoruz, yaşamı esas alıyoruz. Onurlu bir barış ve eşit yaşam istiyoruz’ diyor. Biz sorumluluğumuzu yerine getirip, çağrıyı sahipleneceğiz. Ama devletin de adım atması gerekiyor. Özgür yaşam için Sayın Öcalan’ın koşullarının değiştirilmesi gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından Newroz ateşi yakıldı ve “Bijî Serok Apo” ve “Jin, jiyan, azadî” sloganları atıldı.

Urfa

Urfa’nın Birecik ilçesinde, Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamaya binlerce kişi katıldı. Kadınlar rengarenk kıyafetleriyle alanda yerlerini alırken, gençler yoğun bir katılım gösterdi. Çocuklar ise yüzlerini sarı, kırmızı ve yeşil renklere boyayarak kutlamalara katıldı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Kürt halkının zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, “Kürt halkı binbir bedel ödedi ve kazanan oldu. Sayın Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla 2025 Newrozu'nun ilk ateşini İmralı'da yaktı. Şimdi iş bize düşüyor. Bu ateşi biz harlayacağız” dedi.

Urfa / Ceylanpınar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de büyük bir Newroz kutlaması yapıldı. Kutlamaların yapıldığı 3 Fidan Parkı, sarı, kırmızı ve yeşil parti bayraklarıyla süslendi. Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi ve sık sık “Jin, jiyan, azadî” sloganı atıldı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, İmralı çağrısına dikkat çekerek, “Hepimiz özgürlük için mücadele ettik. Bu uğurda canımızı, malımızı verdik. İmralı çağrısına kulak verin ve üzerinize düşen sorumluluğu yapın” dedi.

Şırnak / Uludere

Şırnak’ın Uludere ilçesinde “Özgürlük İçin Demokratik Toplum” şiarıyla Newroz kutlaması yapıldı. Kutlamaya katılanlar yöresel elbiseleriyle alanı doldurdu. DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, yaptığı konuşmada, “Bizler DEM Parti olarak yıllardır en az 32 yıldır yeni bir dünya, yeni bir yaşam mümkündür diyoruz, bizler bu yeni yaşamın öncülüğün yapıyoruz” diyerek, “Sayın Abdullah Öcalan’ın çağrısına sahip çıkacağız” dedi.

Şırnak/ Beytüşşebap

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde de Barış ve Demokrasi Meydanı'nda kutlama yapıldı. Yöresel kıyafetler giyen yurttaşlar uzun süre halaya durdu. DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, “Kürtler, özgürlüğü ve kimliği için direniyor. Hiçbir zaman Newroz ateşini söndürmediler” diyerek, Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü için devletin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Mardin/ Dargeçit

Mardin’in Dargeçit ilçesinde yapılan kutlamada, yüzlerce kişi yöresel kıyafetleriyle alanda yer aldı. Etkinlikte sıkça “Bijî Newroz” ve “Bijî Serok Apo” sloganları atıldı. DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, “Newroz özgürlüktür, barıştır ve demokratik toplumdur” diyerek, “Bu direniş büyük bir güce dönüştü. Kürt halkı bugün dört parçada tanınıyorsa, bu mücadelemizin ve kararlılığımızın sonucudur” dedi.

Newroz ateşi yakıldıktan sonra sanatçı Hediye Kalkan sahne aldı.

Haberi Mezopotamya Ajansı'ndan (MA) derledik.

(EMK)