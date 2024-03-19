Newroz, 14 kentte yapılan kutlamalar ile sürdü

Ağrı/Doğubayazıt

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde yapılan Newroz’a sağanak yağışa rağmen binlerce kişi katıldı.

Eski cezaevi alanında yapılan kutlamaya DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı.

Yöresel elbiseler giyen kitle meşalelere alan giriş yaparken, “Gençliğin ateşiyle Newroz ateşini yakmaya geliyoruz” pankartı açıldı. Demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu sonrası Newroz programına geçildi.

Kitleye seslenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuşmasında şunları kaydetti:

“Buradan 2024’te Bazid’den (Doğubayazıt) sesleniyoruz; 2013 yılında gönderilen mesaj bizim mesajımızdır. Bizler barış dedikçe saray savaş hazırlıklarını yapıyor. Günlerdir iktidar temsilcileri Irak’ta savaş zirvesini topluyorlar. Yerel seçimlere günler kala bir savaş vaat ediyorlar. Kürt sorununu seçimin malzemesi haline getirmeye çalışanlara sesleniyoruz; barış ve diyalog çağrımız seçimlere indirgenmeyecek kadar önemlidir. 40 yıldır bu topraklarda insanlar can veriyor, bedel veriyor. Kürt sorunu bir statü sorunudur ve çözülmelidir. Bir diyalog sürecinin başlatılması gerekiyor. 2013 mesajını arkamıza alarak buradan bir kez daha diyalog çağrısı yapıyoruz. Bizler bir diyalog ve müzakere partisi olarak bu çağrımızı seçimlerden sonra da en yüksek şekilde iktidara da muhalefete de tüm toplumsal dinamiklere yapacağız, yapıyoruz.”

Hatimoğulları’nın konuşmasının ardından Newroz ateşi büyük bir coşkuyla yakıldı. Halk ateş etrafında halaya durdu.

Doğubayazıt Newroz’unda sanatçı Evin Sindi ve Kamuran Tîrej’in şarkılar seslendirdi. Newroz alanına akın edenler uzun süre halay çekti ve sık sık sloganlar attı.

Ağrı/Patnos

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Newroz Bayramı kutlaması Kültür Merkezi yanında bulunan alanda yapıldı. Kent sakinleri, yağmura aldırış etmeden alana akarak, Newroz halayına durdu. Yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından program başladı. Sık sık “Biji berxwedana zindanan" sloganlarının atıldığı kutlama konuşmalarla devam etti.



DEM Parti Patnos Belediye Eş Başkan Adayı Rojbin Kartal, "Bizler devrimci Kawaların, Dehaqlara karşı yürüttüğü mücadelenin neferleriyiz. Bizler ihanete karşı Rahşan gibi, Semalar gibi bedenimizi kalkan yapacağız. Bu irade ve azimle halkımıza hizmet etmeye hazırız. Patnos’un sorunlarını ve çözümlerini de iyi biliyoruz" dedi.



DEM Parti Patnos Belediye Eş Başkan Adayı Kerem Kırtay ise, "Zaman özgürlük zamanıdır. Hep birlikte el ele yürümek için birlikte Patnos’u yönetmeye var mısınız? Sizlere layık olmaya geliyoruz” diye konuştu.