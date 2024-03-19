Newroz, 14 kentte yapılan kutlamalar ile sürdü
Bu yıl, "Rabe dema azadî û serkeftinê ye" sloganıyla düzenlenen Newroz Bayramı kutlamaları bugün de birçok kentte devam etti. Merkezi olarak kutlamaların yapıldığı yerler şöyle: Ağrı’nın Doğubayazıt ve Patnos ilçeleri, Ardahan/Göle, Balıkesir/Burhaniye, Batman, Dersim, Erzurum/Karaçoban, Hatay/Dörtyol, Kars/Kağızman, Mardin/Nusaybin, Muğla, Muş’un Malazgirt ve Bulanık ilçeleri, Siirt/Eruh.
Ağrı/Doğubayazıt
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde yapılan Newroz’a sağanak yağışa rağmen binlerce kişi katıldı.
Eski cezaevi alanında yapılan kutlamaya DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı.
Yöresel elbiseler giyen kitle meşalelere alan giriş yaparken, “Gençliğin ateşiyle Newroz ateşini yakmaya geliyoruz” pankartı açıldı. Demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu sonrası Newroz programına geçildi.
Kitleye seslenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuşmasında şunları kaydetti:
“Buradan 2024’te Bazid’den (Doğubayazıt) sesleniyoruz; 2013 yılında gönderilen mesaj bizim mesajımızdır. Bizler barış dedikçe saray savaş hazırlıklarını yapıyor. Günlerdir iktidar temsilcileri Irak’ta savaş zirvesini topluyorlar. Yerel seçimlere günler kala bir savaş vaat ediyorlar. Kürt sorununu seçimin malzemesi haline getirmeye çalışanlara sesleniyoruz; barış ve diyalog çağrımız seçimlere indirgenmeyecek kadar önemlidir. 40 yıldır bu topraklarda insanlar can veriyor, bedel veriyor. Kürt sorunu bir statü sorunudur ve çözülmelidir. Bir diyalog sürecinin başlatılması gerekiyor. 2013 mesajını arkamıza alarak buradan bir kez daha diyalog çağrısı yapıyoruz. Bizler bir diyalog ve müzakere partisi olarak bu çağrımızı seçimlerden sonra da en yüksek şekilde iktidara da muhalefete de tüm toplumsal dinamiklere yapacağız, yapıyoruz.”
Hatimoğulları’nın konuşmasının ardından Newroz ateşi büyük bir coşkuyla yakıldı. Halk ateş etrafında halaya durdu.
Doğubayazıt Newroz’unda sanatçı Evin Sindi ve Kamuran Tîrej’in şarkılar seslendirdi. Newroz alanına akın edenler uzun süre halay çekti ve sık sık sloganlar attı.
Ağrı/Patnos
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Newroz Bayramı kutlaması Kültür Merkezi yanında bulunan alanda yapıldı. Kent sakinleri, yağmura aldırış etmeden alana akarak, Newroz halayına durdu. Yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından program başladı. Sık sık “Biji berxwedana zindanan" sloganlarının atıldığı kutlama konuşmalarla devam etti.
DEM Parti Patnos Belediye Eş Başkan Adayı Rojbin Kartal, "Bizler devrimci Kawaların, Dehaqlara karşı yürüttüğü mücadelenin neferleriyiz. Bizler ihanete karşı Rahşan gibi, Semalar gibi bedenimizi kalkan yapacağız. Bu irade ve azimle halkımıza hizmet etmeye hazırız. Patnos’un sorunlarını ve çözümlerini de iyi biliyoruz" dedi.
DEM Parti Patnos Belediye Eş Başkan Adayı Kerem Kırtay ise, "Zaman özgürlük zamanıdır. Hep birlikte el ele yürümek için birlikte Patnos’u yönetmeye var mısınız? Sizlere layık olmaya geliyoruz” diye konuştu.
Ardahan/Göle
Ardahan'da merkez postanenin önünde Newroz kutlaması yapıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı kutlamalar, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde hayatını kaybedenler anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.
Göle Belediye Eş Başkanı Serkan Yılmaz, "Bizleri zindanlarla korkutmaya, ölümlere terk etmeye çalıştınız. Ama Kürt halkı barış istedi. Biz katledildik ama yine barış istedik. Şuan ülkenin barışa ihtiyacı var ve Sayın Öcalan barışın teminatıdır. Gelin sınır ötesi operasyonları değil, büyük barışı konuşalım. Sayın Öcalan ve Kürt halkı barışa hazırdır" diye konuştu.
DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, "'Dem dema azadiyê ye' diyoruz. Bizi irademizden, özgürlüğümüzden ve geleceğimizden vazgeçirmeyeceksiniz” dedi.
Çubuk, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 2013 Amed Newroz’una gönderdiği mektubu okudu.
Kutlama sanatçı Şerzan’ın söylediği parçalarla devam etti.
Balıkesir/Burhaniye
DEM Parti Balıkesir İl Örgütü, Burhaniye ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Deve Güreşi Alanı’nda partilerinin Antalya Milletvekili Saruhan Oluç’un katılımıyla Newroz kutlaması gerçekleştirdi.
Newroz’un kutlandığı alana, “Rabe, dema azadî û serkeftinê ye” yazılı pankart asıldı. Büyük bir coşkunun hakim olduğu Newroz alanına her kesimden halklar, sabahın erken saatlerinde ulusal kıyafetleri ile geldi. Polis kontrol noktasından geçerek alana giren kitle, zılgıtlar eşliğinde halaya durdu. Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenleri anan kitle saygı duruşunun artından Newroz kutlamasını başlattı.
DEM Parti Balıkesir İl Eş Başkanları Songül Tunçdemir ile Rafet Fahri Semizoğlu ve Burhaniye İlçe Eş Başkan Adayları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları kitleyi selamladı. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanması talebiyle Kürdistan ve Türkiye cezaevlerinde açlık grevi eyleminde olan siyasi tutsaklara da selam gönderen yüzler, sık sık “Bijî berxwedana zindana” sloganı attı.
“Deklarasyonun arkasındayız”
Kutlamada konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, her Newroz’da Türkiye ve Kürdistan’da barış mesajları verdiklerini vurguladı. Bu mesajların en önemlisinin 2013 Amed Newroz’unda PKK lideri Abdullah Öcalan’dan geldiğini kaydeden Oluç, şunları söyledi:
“Sayın Öcalan Amed Newroz’undaki mesajında barışın, özgürlüğün ve demokrasinin bütün halklar, inançlar ve kültürler için nasıl olması gerektiğine dair çok güçlü mesajlar verdi. Biz bugün de o deklarasyonun arkasındayız. Kürtlerin yaşadığı topraklara Kürdistan değil de ‘teröristan’ diyenler ise savaşta ısrar ediyor. ‘Güney Kürdistan’a, Rojava’ya yönelik askeri operasyonlar yapacağız, insanların ölümüne neden olacağız’ diyor. O nedenle bu Newroz’da bir kez daha barış istiyoruz. Bu savaşçı, çatışmalı, Kürt düşmanı anlayış karşısında barışı, özgürlüğü, eşitliği savunmak en önemli görevdir. Devlete de ‘Tecridi kaldırın, barışın önünü açın’ diyoruz.”
Konuşmaların ardından Newroz ateşi kadınlar öncülüğünde yakıldı. Ulusal kıyafetleri ve sarı, kırmızı, yeşil şalları ile ateşi harlayan kadınlar zılgıt çekti. Ardından Grup Viya ve Rojkar’ın ezgileri ile halklar horon ve halaylarla kutlamayı sonlandırdı.
Batman
Batman'da gerçekleştirilen Newroz kutlamaları, onbinlerin katılımıyla yapıldı. Kutlamalar, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına yapılan saygı duruşunun ardından başladı.
Newroz Tertip Komitesi'nden DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, yaklaşan yerel seçimlere işaret ederek, "Burada bulunan her bir arkadaştan rica ve beklentimiz ev ev, akraba akraba dolaşmamız. Fikriyatımızı ve parti programımızı henüz ulaştıramadığımız insanlara bunu ulaştırmalıyız” dedi.
Yerine kayyım atanan Batman Belediye Eş Başkanı Songül Korkmaz, "Newroz halkların başarısıdır. Biz de bugün burada yüzbinlerle Newroz ateşini yakıyoruz" diye kaydetti.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Mehmet Sincar, Cengiz Altun, Seyfettin Tepe, Edip Solmaz ve Salih Özdemir'i anarak konuşmasına başladı.
Bakırhan, İstanbul Newroz’undaki coşkuya işaret ederek, "Bugün sizin burada attığınız sloganlara, taleplere benzer talepler dile geldi. İstanbul’da 1 milyon insan 'tecrit sonlandırılsın' dedi. İstanbul’daki yüzbinler Kürt sorunu diyalogla ve müzakereyle çözülsün dediler. Newroz alanlarında 'Kürt meselesinin muhatabı İmralı’dadır' dediler" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakırhan ve anneler, Newroz ateşini yaktı. Gençlerden bazıları, elbiseleriyle Newroz ateşini harladı.
Kutlamalar, sanatçı Suavi’nin şarkılarıyla son buldu.
Dersim
Dersim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen Newroz’a, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ve Sosyalist Meclisler Federasyonu Mahir Gürz katıldı.
Barış Anneleri’nin en ön safta yer aldığı Seyit Rıza Meydanı’nda, “Agire çaran buye milyonan/Dörtlerin ateşi milyonlara ulaştı” ve “Tu yi mizginiya me, serdar û rêzanê me” pankartları taşındı. Kadınların ve gençlerin yoğunlukta olduğu meydanda sık sık, “Jin jîyan azadî” sloganı atıldı.
Demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşuyla başlayan Newroz DEM Parti Dersim İl Eş Başkanı Özcan Gürtaş’ın konuşmasıyla devam etti. Ortak mücadele vurgusu yapan Gürtaş, “Zaman DEM Parti zamanı, birleşme ve mücadele etme zamanı” vurgusu yaptı.
Sonrasında Dersim İttifakı’nın belediye eş başkan adayları Birsen Orhan ve Cevdet Konak, sahneye çıkarak halkı selamladı. Orhan, “Selam olsun direnen tüm tutsaklarımıza. 8 Mart’ın coşkusunu Newroz’un coşkusuyla buluşturuyoruz. Newroz, Kürtlerin, Alevilerin yaşam sembolüdür. Barışın kalesidir. Gençliğin yüreğindeki özgürlük ateşidir” dedi.
DEM Parti Dersim Belediye Eş Başkan adayı Cevdet Konak ise, “Tecrit altındayız. Ancak 31 Mart’ta bize bırakılan mücadele geleneğini daha da yukarı taşıyacağız. İnanıyorum ki 31 Mart’ta Newroz’un coşkusuyla faşizme en büyük şamarı sizler Dersim’de vuracaksınız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından şal û şepikleriyle sahneye çıkan gençler, Arjen Arî’nin “Efendino” şiirini okudu. Gençlerin şiirinin sona ermesiyle binler, zılgıt ve alkışlarla karşılık verdi. Sonrasında yakılan Newroz ateşiyle coşkunun arttığı Seyit Rıza Meydanı'nda binler, Gülseven Medar, Ali Doğan Gönültaş ve BEKSAV Müzik Topluluğu’nun ezgileriyle halaya durdu.
Hatay/Dörtyol
DEM Parti’nin öncülüğünde, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Newroz kutlaması yapıldı.
Newroz kutlamasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, EMEP MYK üyesi ve EMEP Hatay Büyükşehir Belediye adayı Halil İmrek, DEM Parti ilçe eş başkanları da katıldı.
Evrensel’in haberine göre, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar konuşmasında, “Hiç şüphemiz yok Kürt halkının yürüttüğü mücadelenin kendisi her yere örnek oldu. Tıpkı Jin Jiyan Azadi gibi tıpkı Newroz gibi” dedi.
Bu ülkenin bütün kaynaklarının iktidarın yürüttüğü savaşa yatırıldığını belirten Uçar, “Yeni cezaevi yapmak, sınır ötesi operasyonu yapmak bu iktidarın müjdesi oldu. Bizim bu müjdelere karnımız tok. Belediyelere kayyum atadınız. Demokratik siyaset yürüten arkadaşlarımızı tutukladınız ama içerde direnmeye devam ediyorlar. AKP-MHP iktidarının karanlık tablosuna karşı Kürtler aydınlık gelecek tarif ediyor” diye konuştu.
Konuşma ardından halaylarla devam eden kutlama Cevdet Bağca’nın sahne almasıyla son buldu.
Erzurum/Karaçoban
Newroz, Erzurum’un Karaçoban ilçesinde de kutlandı. Kutlama için yüzlerce kişi bir araya geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli’in de katıldığı kutlamada sırasında atılan sloganlarla PKK lideri Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talep edildi.
Saygı duruşunda bulunmasıyla başlayan kutlamada konuşan DEM Parti Erzirum İl Eş Başkanı Barış Kemaloğlu, “Bizim kavgamız hiçbir ırka, dine, mezhebe veya gruba karşı olmamıştır, olamaz. Bizim kavgamız ezilmişliğe, bilgisizliğe, haksızlığa, geri bırakılmışlığa, her türlü baskı ve sömürüye karşı olmuştur” dedi.
Sezai Temelli ise konuşmasında “Çözüm, muhatabıyla masaya oturmaktır. Bu adımı atacak kişi, üçüncü yolu açan Sayın Öcalan’dır. Bu yol mutlaka sağlanmalıdır. Herkes bilmeli ki Kürt sorunun tek muhatabı Sayın Öcalan’dır” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Newroz ateşi yakıldı. Sahne alan sanatçı Deniz Esmer’in seslendirdiği şarkılarla halaylar çeken kitle Newroz’u kutladı.
Kars/Kağızman
Kağızman’da kadınlar ve gençlerin yoğun katılımıyla Newroz Bayramı kutlandı. İlçe meydanında yapılan kutlamaya çok sayıda kişi katıldı. Birçok kişi yöresel kıyafetlerle kutlamalara katıldı.
DEM Parti Dil ve Kültür Komisyonu Eş Sözcüsü Cemile Turhallı, ilçenin demografik yapısına işaret ederek, “Sizler hiçbir zaman halklar arasında bir ayrım yapmadınız. Aynı tastan su içtik, aynı sofraya oturup aynı yemeği yedik. Birbirimizin acılarına ağladık ve hala ağlıyoruz. Bu halkların kardeşliği bozulmasın diye bugün de Azeriler, Türkmenler ve Terekemeler ile birlikte yaşıyoruz. Tarihimizi, kaderimizi yabancı avcılara teslim etmeyeceğiz” dedi.
DEM Parti Milletvekilli Zülküf Uçar ise, Newroz ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin önemine değindi. Uçar, “Bu coğrafyada halklar birlikte yaşıyor. Yine bu coğrafyada yaşayan haklar kudretini 31 Mart’ta gösterecektir. Birlikte yaşamanın modelini sandığa yansıtacak” dedi.
Uçar, devam eden açlık grevi eylemlerine işaret ederek, “Bütün halklar bu ülkede artık savaşın son bulmasını istemektedir. Sayın Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü de uluslararası mevzuat açısından artık zorunlu hale gelmiştir. Bizler demokrasi adına, barış adına, adalet adına zindanlarda açlık grevlerinde olan yoldaşlarımızı ve Kürdistan’ın her yerinde nöbette olan barış annelerine selam gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçısı Nurcan Değirmenci ve Mehmed Serhad sahne aldı. Alandaki yurttaşlar uzun bir süre halaya durdu.
Mardin/Nusaybin
Nusaybin’de “Rabe dema azadî û serkeftinê ye” sloganıyla Cegerxwîn Parkı’nın karşısında bulunan Newroz alanında kutlamalar yapıldı.
Uzun bir süre polisin kontrol noktalarını açmaması nedeniyle alana girişler olmadı. Ardından alana giriş yapabilen yurttaşlar, sahneden çalınan müzikler eşliğinde uzun bir süre halaya durdu. Coşkunun her geçen dakika arttığı kutlamalara kadınlar yöresel kıyafetleriyle katıldı.
Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk ile Barış Anneleri, Newroz ateşini yaktı.
Newroz ateşinin yakılmasının ardından konuşan DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, iktidara “Bu meydanlardaki iradeyi görün, bu iradeyi teslim alamazsınız” diye seslendi.
Yerlerine kayyım atanan Nusaybin Belediye Eş Başkanları ile belediye eş başkan adayları sahneye çıkarak, halkı selamladı.
Barış Anneleri’nden Perihan Altuğ, “Barışı, özgürlüğü biz getireceğiz” dedi. Altuğ, “Bu meydanı görün, bu iradeyi görün. Kürt halkı kendi direnişiyle bu demir kapıları, bu zincirleri parçalayacak” dedi.
TJA’dan Adalet Fidan, cezaevindeki tutsak kadınları hatırlattı. Fidan, “Mücadelemizi ve direnişimizi her zaman daha da büyüteceğiz. Eş başkanlık sistemini bütün dünyaya yayacağız, asla taviz vermeyeceğiz” dedi.
Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Ahmet Türk ve Devrim Demir, hep beraber sahneye çıktı. Eş başkan adayı Devrim Demir, kutlamalara katılanların Newroz’unu kutladı.
Ahmet Türk, “Tecritle, zulümle Kürt sorununu çözemezsiniz. Kürt halkı demokrasi ve özgürlüğe kavuşmadan Türkler de özgür olamaz. Gelin Kürt sorununu çözelim, Kürt sorununu onurlu bir barış yaparak çözelim” diye konuştu
DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk ise “Savaşa karşı onurlu barışı savunuyoruz” dedi.
Kutlamalar, çekilen halaylarla son buldu.
Muğla
DEM Parti Muğla İl Örgütü, Newrozu “Rabe dema azadî û serkeftinê ye” sloganıyla Milas ilçesinde bulunan kapalı pazar alanında kutladı. Kutlamaya DEM Parti İzmir milletvekili İbrahim Akın, DEM Parti Kadın Koordinasyonundan Fulya Erdoğan’ın yanı sıra kentte bulunan demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. DEM Parti bayrakları ile süslenen alana, yöresel kıyafetler giyen kadınlar, gençler zafer işaretleriyle giriş yaptılar. Sarı kırmızı yeşil renkleriyle katılımcılar halaya durdular. Kutlama sırasında sık sık “Newroz pîroz be” sloganları atıldı.
Özgürlük ve demokrasi yolunda hayatını kaybedenleri için yapılan saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, Milas İlçe Örgütü eş başkanları katılımcıları selamlayarak Newroz’u kutladı. Ardından sahneye çıkan DEM Parti Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayları Candan Süsoy ve Yusuf Uludağ, DEM Parti İl Eş Başkanı Neslişah Çetinkaya ve DEM Parti Kadın Koordinasyonu Üyesi Fulya Erdoğan birer selamlama konuşması yaparak Newroz’u kutladı.
Muş/Malazgirt
Muş'un Malazgirt ilçesinde Newroz kutlamalarının adresi eski Kasaplar Meydanı oldu. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin de katıldığı kutlamalar, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenler anısına yapılan saygı duruşu sonrası başladı. "Bi rihê Rewşan'an Newroz Pîroz be" ve "Newrozumuz kudretlidir" pankartları açılırken, kadınlar ve çocuklar yöresel kıyafetlerle alanda yerini aldı. Newroz alanında uzun bir süre halay çekilirken, sık sık "Bijî berxwedana zindanan" ve "Bijî Serok Apo" sloganları atıldı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Hem siyasi hem de iktisadi olarak bir çözüm mümkün diyoruz. Siyasi krizlerin, ekonomik krizlerin son bulması için bizler bu çözümü dile getiriyoruz. Bu ülkede bir arada yaşamanın mümkün olduğunu, dört parça Kurdistan’da demokratik ulus anlayışıyla bir çözümün mümkün olduğunu söyleyen vardı. Barışı mümkün kılanlarının yolunu açan vardı. Bir muhatap vardı, o muhatap kimdi? Sayın Öcalan’dı. Bu muhatabı yok sayanlar, masayı devirenler tecride tecrit ekleyenler, mutlak iletişimsizliği dayatanlar bu ülkeyi çökertmiştir. Ülkenin bir enkaz haline geldiğini herkes görüyor. Saraydakiler görmüyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından sanatçı Bamerd Jan ve Rezan Şirvan sahne aldı. Kar ve yoğun yağmur altında çekilen halaylarla kutlamalar sona erdi.
Bulanık'ta kutlama
Bulanık ilçesinde de yüzlerce yurttaşın katılımıyla Newroz kutlandı. Kutlamaya DEM Parti Kop Belediye Eş Başkan Adayları Aryan Doğan ve Arafat Kardağı’nın yanı sıra partinin Mûş Milletvekili Sümeyye Boz katıldı. Newroz programı saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.
Sonrasında konuşma yapan Belediye Eş Başkan Adayı Aryan Doğan, “Bugün burada bir kez daha tarih yazdık. Bu tarih elbette ki barışın ve demokrasinin yol haritasıdır. Bu yol haritasına sahip çıkacağınızı bugün ilan ettiniz. Herkes bu meydana iyi baksın. Şimdi kazanma zamanı diyerek tarihimizi, kültürümüzü, dilimizi yasaklayan bu düzeni kabul etmeyecek, bunlara 31 Mart’ta cevap vereceğiz. İnkarla, yok saymayla, cezaeviyle, kayyımla biz bitmeyiz. Bu halk bu alanda olduğu sürece asla kazanamayacaklar ve başaramayacaklar. Bu Newroz’un özgürlüğe vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Newroz kutlaması sahne alan Sanatçı Şerîbana Kurdî’nin seslendirdiği şarkılar eşliğinde halaylar çekilmesiyle son buldu.
Siirt/Eruh
Eruh ilçesinde Çirav Dağı eteklerinde bulunan Kanî Mergî alanında da Newroz kutlaması yapıldı. Halk, DEM Parti'nin rengarenk bayrakları ile sarı, kırmızı, yeşil renkleriyle donatılan alanı Newroz başlamasından önce doldurdu.
Newroz'da DEM Parti Şırnak Milletvekilli Newroz Uysal etkinlikte konuşma yaptı.
Uysal, “Bu gün dünyanın birçok yerinde Newroz ateşi yakıldı. Burada Çirav Dağı eteklerinde kutlanan Dihê Newrozunun tarihsel önemi var. Kadim Botan halkının Newroznu kutluyoruz. 10 yıl sonra burada Newroz kutlanıyor. Tüm baskı ve zulüm politikaları, yağan yağmura aldırış etmeyen binler şu an burada varız, var olacağız mesajı veriyor" diye konuştu
Newroz boyunca yağmur dinmezken kitle alanı terk etmeden bayramı kutladı. Yapılan konuşmalar ardından Newroz kutlaması sanatçı Şilan Dora ve yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde çekilen halaylar ardından sona erdi.