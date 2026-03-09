Newala Qesaba'nın imar izni iptal edildi

Siirt Belediyesi'ne atanan kayyımın toplu mezarların bulunduğu Kasaplar Deresi’ni (Newala Qesaba) imara açma kararı iptal edildi.

MA’dan Rukiye Payiz Adıgüzel’in aktardığına göre İdare Mahkemesi, 11 Nisan 2025'te yürütmesini durdurduğu imar planını tümden iptaline karar verdi.

Şehir Plancılar Odası Diyarbakır Şubesi’nin işlemin "Mekânsal Planlar Yapım Yönetmelik'ine" aykırılıktan açtığı davayı karara bağlayan Siirt İdare Mahkemesi, imar kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı.

Mahkeme, imar planında alan başına kişi sayısı ve yeşil alan oranı standardına uyulmaması, imar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylı jeoteknik-jeolojik etüt raporunun bulunmaması ve enerji nakil hatlarının yeşil alan olarak belirlenen alanın ve ticaret alanı olarak belirlenen alanın üzerinden geçmesini iptal gerekçeleri arasında saydı.

Mahkeme, söz konuş eksiklikleri sıralayarak kararında, "(…) yüksek gerilim enerji nakil hattı altında kalan bu kısmın belirtilen yapılaşma koşulu ile yapılaşmaya açılmasının plan bütünlüğünü bozduğu gibi bu yöndeki yaklaşımın şehircilik esaslarına, planlama ilke ve tekniklerine aykırı olduğu, söz konusu aykırılıkların planın bütününe teşmil eden aykırılıklar olduğu görüldüğünden, dava konusu işlemde şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırılık bulunduğu, netice itibariyle dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Newala Qesaba’da ne oldu? 1915’ten itibaren Ermeniler ve Keldaniler, 1980 ve 90’lı yıllarda da başta Kürtler olmak üzere ağır insan hakları ihlallerine uğrayan, zorla kaybedilen, işkence ve faili meçhul cinayetler sonucu yaşamını yitiren yüzlerce insanın cenazesinin bulunduğu Newala Qesaba’da 1989’da bir toplu mezar ortaya çıkarılmıştı. 22 Nisan 1989 günü alanda iş makinalarıyla yapılan kazıda birkaç saat içinde sekiz kişinin cenazesine ulaşıldı. Zorla kaybedildiği belirtilen insanların cenazeleri için bağımsız uzmanların da yer aldığı bilimsel bir çalışma yapılması bekleniyordu. Fakat aynı gün Siirt Valiliği’nin talimatıyla kazılar durduruldu, o tarihten bugüne hiçbir adım atılmadığı gibi çıkarılan sekiz cenazenin kimlikleri, ölüm nedenleri de aydınlatılmadı. Dere, zamanla yapılaşmaya açıldı. Çöplük haline getirilen alanda, ilk olarak duble yol yapıldı. Sonrasında düğün salonu için imar izni verildi. Daha sonra toplu mezarların bulunduğu tahmin edilen alanda Polis Akademisi kuruldu. Kefensiz yüzlerce Kürt ve Ermeni'nin gömülü olduğu alanda şimdi de bina ve villalar yapılması planlanıyor. Yeni proje için derenin girişine, projenin detaylarını içeren tabela asıldı. War Yapı adlı şirketin yapımını üstlendiği proje kapsamında, onlarca villa, 8 katlı binalar ve yüzme havuzu yapılacak. Bina ve villaların yapılacağı alana ayrıca satış ofisi kuruldu ve ofisin çevresi demir bariyerlerle çevrelenmiş durumda.

(HA)