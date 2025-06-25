New York’ta sandıktan Mamdani çıktı: Sosyalist aday yükselişte

ABD'nin New York kentinde belediye başkan adaylığı için Demokrat Parti'den 11 kişinin yarıştığı ön seçimlerde sandıkların yüzde 92'si açıldı.

Henüz kesin olmayan sonuçlara göre Uganda'da doğan Hindistanlı-ABD'li 33 yaşındaki Müslüman sosyalist aday Zohran Kwame Mamdani, en önemli rakibi olarak bilinen eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu da geçip, oyların yüzde 43,5'ini aldı.

New York tarihinin ilk Müslüman belediye başkanı olmaya hazırlanan Mamdani, göçmen mahallelerine uzanan geniş ve çeşitli bir koalisyonun desteğiyle yürüttüğü kampanya sürecinde toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, kira artışlarının dondurulması ve yüksek gelirli New Yorklulara daha fazla vergi getirilmesi gibi politikalar vadetti.

New York Times’ta yer alan habere göre, Cuomo, sandıkların büyük oranda açılmasının ardından yenilgiyi kabul etti. Gece geç saatlerde destekçilerine hitap eden Cuomo “Bu gece bizim gecemiz değildi. Zohran'ın gecesiydi, hak etti ve kazandı,” dedi.

“Geleceğin siyasetinin gücünü gösterdik”

Sandıkların çoğunluğunun açılmasının ardından yaptığı zafer konuşmasında Mamdani ise “New Yorklular, bizi temsil eden, bizi öncelikli gören bir lider bulmak için çaba sarf ettiler. Ve defalarca ihanete uğradık. Bu kadar çok hayal kırıklığı yaşadıktan sonra, kalp sertleşir, inanç kaybolur. Ancak birlikte, geleceğin siyasetinin gücünü gösterdik: Ortaklığa ve içtenliğe dayalı bir siyaset,” dedi.

Erken oylama sırasında posta yoluyla gönderilen oyların 1 Temmuz'a kadar beklenecek olması nedeniyle kesin sonuçların açıklanmasının temmuzun ilk haftasını bulabileceği belirtiliyor.

Seçmenlerin beş adaya kadar tercih sırasına göre sıralama yapmalarına olanak tanıyan “sıralı tercih oylaması” yönteminin kullanıldığı ön seçimlerde, eğer birinci aday yüzde 50 barajını geçemezse ikinci tercihler sayıma dahil olacak.

New York Belediye Başkanlığı ön seçimleri ABD'nin New York kentinde seçmenler, Demokrat Parti belediye başkan aday adayları arasından 4 Kasım'da yapılacak yarışa girecek ismi belirlemek için sandık başına gitti. 11 kişilik aday adayları arasında, eski New York Valisi Andrew Cuomo, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani ve New York Şehir Denetçisi Brad Lander öne çıkmıştı. Cumhuriyetçi Parti, belediye başkanlığı için tek aday çıkardığından ön seçimlere gitmedi. Önceki seçimde de Cumhuriyetçi Partiden aday olan, sokak güvenliği için “Koruyucu Melekler” adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa, 4 Kasım’da Cumhuriyetçi aday olarak New York Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Zohran Kwame Mamdani hakkında Every politician says New York is the greatest city in the world. But what good is that if no one can afford to live here?



I'm running for Mayor to lower the cost of living for working class New Yorkers.



Join the fight. https://t.co/ooNzX0rccz pic.twitter.com/xqKTHNNWRO — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 23, 2024 Sosyalist siyasetçi. New York Eyalet Meclisi üyesi ve New York Belediye Başkanlığı’na aday olan Mamdani, Queens’ten New York Eyalet Meclisi’ne 2021 yılında üçüncü dönem milletvekili olarak seçildi. 1991 yılında Uganda’da doğan ve yedi yaşındayken ailesiyle birlikte New York’a taşınan Mamdani, insan hakları için hem mecliste hem de sokakta mücadele etti. Bowdoin College Africana Çalışmaları mezunu olan Mamdani, üniversite yıllarından itibaren sosyalist örgütlerde ve Filistin hareketi içerisinde yer aldı. Taksi şoförleriyle birlikte açlık grevine girerek 450 milyon doları aşan borçların silinmesini sağladı, eyalet bütçesinden metro seferlerinin artırılması ve ücretsiz otobüs pilot uygulaması için 100 milyon dolardan fazla kaynak yarattı, kirli bir enerji santrali projesini New Yorklularla birlikte örgütlenerek durdurdu. Yaşam maliyetlerinin emekçileri ezdiğini vurgulayan Mamdani, yerel yönetimlerin bu yükü hafifletebileceğine inanıyor ve elindeki tüm araçlarla kiraları düşürmeye, dünya standartlarında bir toplu taşıma sistemi kurmaya söz veriyor. Mamdani ayrıca New York’u LGBTİ+’lar için korunaklı bir şehir haline getirmeyi ve konut, istihdam gibi alanlarda ihtiyaç duyulan hizmet ve destekleri merkezi olarak yönetecek LGBTİ+ İşleri Ofisi kurulmasını amaçlıyor. Suriyeli sanatçı olan Rama Duwaji ile evli olan Mamdani, bir söyleşisinde, eşiyle Hinge adlı bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığını söyledi. Mamdani aynı zamanda ünlü yönetmen Mira Nair’in oğlu.

Kaynaklar: New York Times, India Times, Anadolu Ajansı. (TY)