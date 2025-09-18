New York’ta Ortodoks Yahudilerden Netanyahu protestosu

ABD’nin New York kentinde Ortodoks Yahudiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gelecek hafta başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantılarına katılacak olmasını protesto etti.

“İsrail, Yahudiliğe karşı” adlı internet sitesi üzerinden örgütlenen göstericiler, Manhattan’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Okul otobüsleriyle alana gelen yüzlerce Ortodoks Yahudi, “Yahudi halkının 1 numaralı düşmanı Netanyahu ve Ben Gvir”, “Siyonizm karşıtı olmak Yahudi düşmanı olmak değildir” ve “Yahudileri siyonist orduya katılmaya zorlamayı durdurun” yazılı pankartlar taşıdı. Sahnenin arkasına ise “Netanyahu: bizim adımıza konuşmuyorsun” yazılı büyük bir afiş asıldı.

“Netanyahu, Yahudileri temsil etmiyor”

Göstericilerden haham David Feldman, AA’ya yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun BM ziyaretinin dünya kamuoyunda yanlış bir algı yarattığını belirtti:

“Netanyahu, tüm Yahudileri temsil ettiği ve yaptığı eylemlerin Yahudi diniyle bağdaştığı yanılgısını yayıyor. Oysa İsrail’in ve Netanyahu’nun savunduğu her şey Yahudilikle çelişiyor, halkımız için büyük bir utanç.”

Feldman, Tevrat’a göre Yahudilerin bir devlete sahip olmasının, savaş açmasının ve kitlesel göç etmesinin yasak olduğunu hatırlattı. İsrail’in Filistin’de yürüttüğü politikaları “kabul edilemez” diye nitelendiren Feldman, “Filistin’de öldürme, gasbetme ve bir halkı ezme politikalarının sürmesi son derece üzücü” dedi.

“Siyonizmin her türüne karşıyız”

Sadece New York’ta değil, dünyanın dört bir yanında İsrail’e karşı çıkan Yahudiler olduğunu vurgulayan Feldman, “Karşı çıktığımız sadece Netanyahu değil; ılımlı ya da aşırı fark etmez, siyonizmin her versiyonuna karşıyız" dedi.

Feldman, Netanyahu’nun BM toplantıları için New York’a gelmesiyle birlikte protestoların devam edeceğini açıkladı.

(EMK)