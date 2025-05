New York Üniversitesi, ‘Gazze soykırımı’ diyen öğrencinin diplomasını alıkoydu

New York Üniversitesi (NYU), mezuniyet töreninde Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren ve ABD’nin de bu soykırımı desteklediğini söyleyen Logan Rozos adlı öğrencinin diplomasını alıkoyduğunu duyurdu.

NYU Sözcüsü John Beckman, önceki gün okulun kurumsal internet sitesinden yayımladığı açıklamada, öğrencinin törende “kişisel ve tek taraflı siyasi görüşlerini” ifade ettiğini iddia etti.

Beckman, konuşmanın üniversitenin kurallarına aykırı olduğunu belirterek, “Rozos’un konuşması şiddetle kınanmaktadır. Öğrenci, yapacağı konuşma konusunda yalan söylemiş ve üniversite kurallarına uyma taahhüdünü ihlal etmiştir. Hakkında başlatılan disiplin süreci devam ederken diploması alıkonulmuştur,” dedi.

Öte yandan NYU, Rozos’a dair övgü içeren web sayfasını da sildi. 2025 mezunları da dahil olmak üzere öne çıkarılan diğer sekiz öğrenciye ait sayfalar ise hâlâ yayında.

24 yaşındaki Rozos, törende yaklaşık iki buçuk dakika süren konuşmasında Gazze’deki saldırıları kınamış ve şunları söylemişti:

“Filistin’de şu anda gerçekleşenlerin vahşet olarak tanınması gerekiyor. Bu bir soykırımdır ve bu soykırım, siyasi ve askeri olarak ABD tarafından desteklenmektedir. Bu suça ortak olmayı reddediyorum. Bu vahşetin ahlaki yarasını hisseden herkes adına konuşmayı umuyorum.”

Please watch this beautiful speech from Logan Rozos at NYU's graduation ceremony that has pro-Israel propagandists freaking out pic.twitter.com/GuyzsMi9vq