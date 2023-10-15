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Yayın Tarihi: 15 Ekim 2023 12:13
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 09:46
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New York Times: İsrail'in Gazze'ye kara harekatı ertelendi

İsrail'in Gazze'ye planladığı kara harekatının 'hava koşulları nedeniyle' ertelendiğini yazan NYT, İsrail ordusunun angajman kurallarının da esnetildiğini aktardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/15/new-york-times-israil-in-gazze-ye-kara-harekati-ertelendi.jpg
Fotoğraf: AA

New York Times gazetesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik olası kara harekatının detaylarını yazdı.

 İsrail'in 'on binlerce askerle Gazze'ye girme' planı olduğunu yazan NYT, "Saldırının, İsrail'in 2006'da Lübnan'ı işgal etmesinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük kara operasyonu olması bekleniyor" dedi.

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Harekatın, bu hafta sonu gerçekleşmesinin öngörüldüğü ancak 'hava koşulları nedeniyle' birkaç gün ertelendiği ileri sürüldü.

Gazeteye konuşan ordu yetkilileri, İsrailli pilotların ve drone operatörlerinin kara kuvvetlerine hava desteği sağlamasını zorlaştıracak hava koşulları nedeniyle harekatın birkaç gün ertelendiğini söyledi. İsrail'in olası kara harekatının piyadelerin yanı sıra tanklar, istihkamcılar ve komandolardan oluşacağı belirtildi.

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İsrail ordusundan kara harekatın ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmediğini hatırlatan NYT, Gazze'ye baskınların sürdüğüne işaret etti.

İsrail'in 'Gazze Metrosu' adını verdiği Hamas'a ait tünel ağının kritik önemde olduğu belirtilirken, Hamas'ın giriş noktalarına ve dar sokaklara bubi tuzakları ve el yapımı bombalar koymuş olabileceği aktarıldı. Gazeteye konuşan bir Hamas yetkilisi ise, Gazze'nin kuzeyindeki gizli tünel açıklıklarından aniden çıkarak İsrail güçlerini pusuya düşürmeyi planladıklarını ileri sürdü.

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NYT'ye konuşan subaylar, İsrail ordusunun angajman kurallarının gevşetildiğini ve 'şüphelilere ateş açmadan önce daha az kontrol yapmasına izin verildiğini' de aktardı. 

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(RT)

Gazze Filistin Filistin-İsrail Savaşı kara harekati
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