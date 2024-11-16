New York Times binasına giren Filistin destekçileri gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde New York Times (NYT) gazetesinin binasında bugün Filistin'e destek eylemi düzenleyen protestocular gözaltına alındı.

Protestocular, NYT'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı haberlerini eleştirerek "NYT yalancısın, Filistin'i sen ateşe verdin" yazılı döviz açtı. Gazetenin adındaki "Times" kelimesinin üstü çizilerek onun yerine "savaş suçları" yazıldı.

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Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, eyleme müdahale eden polis, protestocuları yerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kadın bir protestocu polis aracına bindirilirken "Özgür Filistin" diye bağırırken polisin sürükleyerek gözaltına aldığı başka bir kadın protestocu da omzunun incindiğini belirterek polise tepki gösterdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 799 Filistinli öldü, 103 bin 601 kişi yaralandı. (TY)