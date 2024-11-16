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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2024 16:58
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2024 16:58
1 dk Okuma

New York Times binasına giren Filistin destekçileri gözaltına alındı

Eyleme müdahale eden polis, protestocuları yerde sürükleyerek gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
New York Times binasına giren Filistin destekçileri gözaltına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD'nin New York kentinde New York Times (NYT) gazetesinin binasında bugün Filistin'e destek eylemi düzenleyen protestocular gözaltına alındı.

Protestocular, NYT'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı haberlerini eleştirerek "NYT yalancısın, Filistin'i sen ateşe verdin" yazılı döviz açtı. Gazetenin adındaki "Times" kelimesinin üstü çizilerek onun yerine "savaş suçları" yazıldı.

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Polis şiddeti

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, eyleme müdahale eden polis, protestocuları yerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kadın bir protestocu polis aracına bindirilirken "Özgür Filistin" diye bağırırken polisin sürükleyerek gözaltına aldığı başka bir kadın protestocu da omzunun incindiğini belirterek polise tepki gösterdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 799 Filistinli öldü, 103 bin 601 kişi yaralandı. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
new york times Filistin-İsrail Savaşı filistin protestoları
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