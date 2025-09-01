ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 15:26
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 15:50
1 dk Okuma

New York Times: ABD, Filistin pasaportu sahiplerinin vizelerini askıya aldı

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin pasaportu sahiplerine göçmen olmayan vizelerin onayını askıya aldığını yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
New York Times: ABD, Filistin pasaportu sahiplerinin vizelerini askıya aldı
Fotoğraf: AA

ABD Dışişlerini Bakanlığı tarafından tüm büyükelçiliklerine 18 Ağustos'ta gönderdiği notta, Batı Şeria ve Filistin diasporasına mensup olan kişilere göçmen olmayan vize işlemlerinin durdurulması emri verildi.

Söz konusu adım, Filistin vizesine sahip kişilere, tıbbi tedavi, üniversite eğitimi, ziyaret, iş seyahati gibi amaçlarla ABD'ye gelmeleri için verilen vizeleri etkiliyor.

ABD’den arka arkaya vize iptali

ABD Dışişleri Bakanlığından 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.

ABD'nin bu kararı Filistin tarafında tepki toplamıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurmuştu. (NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
abd Gazze amerika birleşik devletleri times gazetesi Filistin
ilgili haberler
Polis, Berlin’de Filistin’e destek eylemine saldırdı
29 Ağustos 2025
/haber/polis-berlinde-filistine-destek-eylemine-saldirdi-310930
İNSAN HAKLARI GÖZLEM (HRW):
ABD, İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarına ortak olmakla suçlanıyor
27 Ağustos 2025
/haber/abd-israilin-gazzedeki-savas-suclarina-ortak-olmakla-suclaniyor-310853
“Gidecek yerimiz yok, ölümü bekleriz”: Filistinli tanıklar yaşadıklarını anlattı
21 Ağustos 2025
/haber/gidecek-yerimiz-yok-olumu-bekleriz-filistinli-taniklar-yasadiklarini-anlatti-310685
Almanya'da anket: Almanya devleti Filistin'i şimdi devlet olarak tanımalı
10 Ağustos 2025
/haber/almanya-da-anket-almanya-devleti-filistin-i-simdi-devlet-olarak-tanimali-310279
