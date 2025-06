New York Onur Yürüyüşü’nün ardından tarihi Stonewall Inn önünde silahlı saldırı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, pazar gecesi Greenwich Village’ta bulunan tarihi Stonewall Inn (bar) yakınlarında, Onur Yürüyüşü’nün ardından silahlı saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Adams, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Pride kutlamaları sona ererken Stonewall Inn önünde yaşanan silahlı saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kentimizin çeşitli LGBTİ+ topluluğunu kutlamamız gereken bir zamanda, bu tür olaylar son derece yıkıcı,” dedi.

Stonewall Inn , 2016 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından ulusal bir tarihi simge ilân edilmişti. Bar, 28 Haziran 1969’daki Stonewall Ayaklanması’nın başladığı yer olarak biliniyor. O dönem polis baskınlarına karşı başlayan ve günler süren direniş, LGBTİ+ hareketi açısından tarihsel bir dönüm noktası olmuştu.

ABC News'in New York kanalı WABC’nin aktardığına göre, saldırıda iki kişi yaralandı. Başından vurulan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer kişinin bacağından yaralandığı; ancak silahla vurulup vurulmadığının netleşmediği belirtildi.

Olay yerinde bir silah ele geçirilirken, soruşturma sürüyor. (TY)

NYC: One of the victims was shot in the head and is in critical condition. Police seen investigating, with area near Stonewall Inn taped off as Pride Celebrations continue.



Video by @olgafe_images @FreedomNTV [email protected] to license https://t.co/d4rMGeVqbo pic.twitter.com/AMU227fC4e