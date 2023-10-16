New York Kürt Film Festivali başlıyor

New York Kürt Kültür Merkezi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği New York Kürt Film Festivali 20 Ekim’de kapılarını açıyor.

26 Ekim’e kadar devam edecek festivalde, Kürdistan’ın dört parçasından ve diasporadan 17 film gösterilecek.

Tarihi Village East by Angelika Tiyatrosunda gösterime girecek, kısa ve uzun metraj filmlerin tamamı, Kürtler ve Kürtlerin mücadeleleriyle ilgili.

Festival jürisi ise Janet Biehl, Zanyar Muhammadineko (Zanyar Zaralê), Aram Hassan Abdullah, Mihraban Abdullah, Mahir Ayhan, Azad Azizyan, Meryem Dipdere, Taner Tan ve Cihan Ulus’tan oluşuyor.

"Duvarları Yıkmak" gösterilecek Tutuklu HDP'li kadın siyasetçiler; Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Aysel Tuğluk ve Sibel Yiğitalp’i anlatan “Duvarları Yıkmak” da festival kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Diyarbakırlı iki yönetmen; Şerif Çiçek ve Hebûn Polat'ın belgeseli 2023 yapımı.

Dört kadın yönetmen

Festivalde kadınların yönettiği, her biri Kürt kültürü ve kimliğine dair bir bakış açısı sunan dört film yer alıyor.

“Umut”un yönetmeni Mozhgan Kavousi (İran), dil ve kadın hakları aktivisti. Sanat ve edebiyat alanında çalışan sanatçı, son zamanlarda film yapımcılığına da yöneldi. “Hope”, Kürtçenin korunması konusundaki endişesini yansıtıyor.

“Düğün Alayı”nın yönetmeni Sevinaz Evdike (Kuzey ve Doğu Suriye), Rojava Film Komünü'nün eş direktörlüğünü yaptı ve şu an Kezi Kadın Film Kolektifini koordine ediyor ve Rojava Film Festivali'nin kurucularından biri. “Düğün Alayı”, memleketinin 2019'daki işgalinden bu yana yerinden edilmişlik duygusunu yansıtıyor.

“Paşa, Annem ve Ben” filminin yönetmeni Nevine Gerits (Brüksel, Belçika), Kürt bir anne ve Belçikalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 15 yıl boyunca televizyonda araştırmacı, editör, muhabir ve yönetmen olarak çalıştı. Belgesel, annesini ve Kürt mirasını konu alıyor.

“Özgürlüğe Dokunmak”ın yönetmeni Manal Masri (İsveç), 17 yıl boyunca tiyatro, film ve radyoda yapımcı ve yönetmen olarak çalıştı. Malmö'deki İsveç radyo tiyatrosu departmanına başkanlık ediyor ve Malmö'deki Teater Foratt'ın direktörlüğünü yapıyor.

Kürt çocuklar için etkinlikler

Festival kapsamında Rojhilatlı pop şarkıcısı Navid Zardi festivalde açılış konuşması yapacak. New Yorklu Kürt DJ Durry konser verecek. New York City, Connecticut ve Pensilvanyalı üyelerden oluşan dans topluluğu Koma Govend, yerel dans gösterisi yapacak.

Festivalde bir de ABD’de yaşayan Kürt çocuklar için, Kürt dili ve kültürüne özendirmek adına bir çocuk programı da olacak.

Festival kapsamında Amerika’da yaşayan Kürt yazar Dr. Zaid Brifkani’nin “Bağdat'ın Altındaki Sular” isimli ikinci romanı üzerine bir sohbet ve imza günü düzenlenecek.

Festival programına şu linkten ulaşabilirsiniz.

(BA/AÖ)