New York Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri açıklandı

New York Film Eleştirmenleri Birliği (New York Film Critics Circle / NYFCC) dün (30 Kasım) 2023’ün en iyi filmlerini açıkladı.

Martin Scorsese’nin yönetmenliğini üstlendiği Dolunay Katilleri (Killers of The Flower Moon) En İyi Film Ödülünü kazanırken Christopher Nolan, “Oppenheimer” filmi ile En İyi Yönetmen Ödülüne sahip oldu.

Scorsese, "Goodfellas" (1990) ve "The Irishman"in (2019) ardından NYFCC'den üçüncü birincilik ödülüyle döndü.

Oscar ile eşleşme

Celine Song'un ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi olan ve yazıp yönettiği, 2023 yapımı romantik-drama Başka Bir Hayatta (Past Lives) filmi ise En İyi İlk Film Ödülünü aldı.

Variety’nin aktardığına göre, NYFCC'nin en iyi film ödülü ile Akademi Ödülleri'nin en iyi film ödülü arasında güçlü bir korelasyon var. NYFCC ve Akademi ödülleri, 1935'ten bu yana yüzde 43 oranında eşleşti.

Kazananların yanı sıra, Netflix’in Bradley Cooper'lı ana filmi "Maestro", beklentilerin aksine ödül alamadı. Bu senenin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Greta Gerwig'in "Barbie" filmi de ödül alamadan evine döndü.

Kazananların tamamı şöyle:

En İyi Film: Killers of the Flower Moon

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

En İyi Erkek Oyuncu: Franz Rogowski - Passages

En İyi Kadın Oyuncu: Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Charles Melton - May December

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Senaryo: May December - Samy Burch, Alex Mechanik

Görüntü Yönetimi: Oppenheimer - Hoyte Van Hoytema

En İyi Uluslararası Film: Anatomy of a Fall

En İyi Animasyon: The Boy and the Heron

En İyi Belgesel: Menus-Plaisirs – Les Troisgors

En İyi İlk Film: Past Lives - Celine Song

Özel Ödül: Karen Cooper (TY)