ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Aralık 2023 17:24
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2023 17:24
2 dk Okuma

New York Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri açıklandı

Oscar’ın habercisi olarak görülen New York Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nde Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri En İyi Film Ödülü’nü kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/01/new-york-film-elestirmenleri-birligi-odulleri-aciklandi.jpg
Görsel: Dolunay Katilleri'nden bir kare

New York Film Eleştirmenleri Birliği (New York Film Critics Circle / NYFCC) dün (30 Kasım) 2023’ün en iyi filmlerini açıkladı. 

Martin Scorsese’nin yönetmenliğini üstlendiği Dolunay Katilleri (Killers of The Flower Moon) En İyi Film Ödülünü kazanırken Christopher Nolan, “Oppenheimer” filmi ile En İyi Yönetmen Ödülüne sahip oldu. 

Scorsese, "Goodfellas" (1990) ve "The Irishman"in (2019) ardından NYFCC'den üçüncü birincilik ödülüyle döndü.

Oscar ile eşleşme

Celine Song'un ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi olan ve yazıp yönettiği, 2023 yapımı romantik-drama Başka Bir Hayatta (Past Lives) filmi ise En İyi İlk Film Ödülünü aldı.

Variety’nin aktardığına göre, NYFCC'nin en iyi film ödülü ile Akademi Ödülleri'nin en iyi film ödülü arasında güçlü bir korelasyon var. NYFCC ve Akademi ödülleri, 1935'ten bu yana yüzde 43 oranında eşleşti.

Kazananların yanı sıra, Netflix’in Bradley Cooper'lı ana filmi "Maestro", beklentilerin aksine ödül alamadı. Bu senenin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Greta Gerwig'in "Barbie" filmi de ödül alamadan evine döndü.

Kazananların tamamı şöyle:

En İyi Film: Killers of the Flower Moon
En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer
En İyi Erkek Oyuncu: Franz Rogowski - Passages
En İyi Kadın Oyuncu: Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Charles Melton - May December
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers
En İyi Senaryo: May December - Samy Burch, Alex Mechanik
Görüntü Yönetimi: Oppenheimer - Hoyte Van Hoytema
En İyi Uluslararası Film: Anatomy of a Fall
En İyi Animasyon: The Boy and the Heron
En İyi Belgesel: Menus-Plaisirs – Les Troisgors
En İyi İlk Film: Past Lives - Celine Song
Özel Ödül: Karen Cooper (TY)

New York Film Eleştirmenleri Birliği martin scorsese dolunay katilleri bir düşüşün anatomisi
ilgili haberler
Yönetmen Martin Scorsese 81 yaşında
17 Kasım 2023
/haber/yonetmen-martin-scorsese-81-yasinda-288059
Bir Düşüşün Anatomisi: Mahkemenin sınırları
11 Kasım 2023
/yazi/bir-dususun-anatomisi-mahkemenin-sinirlari-287716
Pasajlar: Başarılı bir narsist portresi
9 Ekim 2023
/yazi/pasajlar-basarili-bir-narsist-portresi-286030
Scorsese'nin 'Dolunay Katilleri' 12 Ekim'de İKSV Galaları'nda
4 Ekim 2023
/haber/scorsese-nin-dolunay-katilleri-12-ekim-de-iksv-galalari-nda-285762
CANNES'TAN DA CEZAYA KINAMA
Martin Scorsese: Rustayi'ye adalet için bu dilekçeyi imzalayın
18 Ağustos 2023
/haber/martin-scorsese-rustayi-ye-adalet-icin-bu-dilekceyi-imzalayin-282916
ilgili haberler
Yönetmen Martin Scorsese 81 yaşında
17 Kasım 2023
/haber/yonetmen-martin-scorsese-81-yasinda-288059
Bir Düşüşün Anatomisi: Mahkemenin sınırları
11 Kasım 2023
/yazi/bir-dususun-anatomisi-mahkemenin-sinirlari-287716
Pasajlar: Başarılı bir narsist portresi
9 Ekim 2023
/yazi/pasajlar-basarili-bir-narsist-portresi-286030
Scorsese'nin 'Dolunay Katilleri' 12 Ekim'de İKSV Galaları'nda
4 Ekim 2023
/haber/scorsese-nin-dolunay-katilleri-12-ekim-de-iksv-galalari-nda-285762
CANNES'TAN DA CEZAYA KINAMA
Martin Scorsese: Rustayi'ye adalet için bu dilekçeyi imzalayın
18 Ağustos 2023
/haber/martin-scorsese-rustayi-ye-adalet-icin-bu-dilekceyi-imzalayin-282916
Sayfa Başına Git