New York Belediye Seçimleri: Demokratik sosyalist aday Mamdani yarışı önde götürüyor

New Yorklular, 4 Kasım Salı günü yeni belediye başkanlarını seçmek için sandık başında olacak.

ABD'nin en büyük kentinde Belediye Başkanlığı seçimlerine bir hafta kala erken oy kullanma dönemi açılırken Demokrat Parti'de solun adayı olarak, 2021'de taciz suçlamalarıyla New York Valiliğinden istifa etmek zorunda kalmış olan rakibi Andrew Cuomo'yu ön seçimde saf dışı eden Zohran Mamdani, yarışı iki rakibi karşısında çift haneli rakamlarla önde götürüyor.

Mamdani'nin rakipleri

Cuomo da, New York Belediye Başkanlığı adaylığı için Demokrat Parti ön seçimlerinde Zohran Mamdani'ye yenilmesine karşın, partisinin adayına karşı bağımsız aday olarak "Savaş ve Teslim Al" etiketiyle sağın ve statükonun "seçilebilir" adayı rolüne talip olmuştu.

Üçüncü aday Cumhuriyetçi Curtis Sliwa'nın yarışta çok gerilerde kalmasından dolayı, Trumpçılar ve merkezciler Mamdani karşısında Cuomo çevresinde dağınık bir blok oluşturuyor.

Mamdani'nin adaylığının belli olmasından bu yana sürekli tırmanarak desteğini yüzde 44-46 arasına yükseltmeyi başardığı, Cuomo'nun yüzde 30'larda gezindiği, Sliwa'nın yüzde 10'larda kaldığı anketlerin hemen hepsi kazanmaya en yakın aday olarak açık farkla Mamdani'yi işaret ediyor.

Mamdani çevresinde sol blok

Mamdani'yi Demokrat Parti'nin sol kanadının önde gelen simaları, Alexandra Ortacio Cortez, Bernie Sanders gibi sosyalistler ve radikal demokratlar kuvvetle destekliyor, özellikle genç seçmenlerin büyük bir tutkuyla toplandıkları Mamdani kampanyasını 90 bin gönüllüyle destekledikleri, ve küçük bağışlardan oluşan çok güçlü bir seçim finansmanı sağladıkları haber veriliyor.

New York Times'ın haberine göre, Suffolk Üniversitesi'nin son anketi, Mamdani'nin Cuomo karşısında yüzde 34'e yüzde 44 önde olduğunu, Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa'nın ise yüzde 11'de kaldığını gösteriyor. Bu, Suffolk'un eylül anketinde Mamdani'nin sağladığı yüzde 20'lik farktan daha düşük bir oran. Bunun nedeni, sağın adaylarından Eric Adams'ın yarıştan çekilerek son haftalarda daha muhafazakar seçmenleri ikna ederek Mamdani'ye karşı muhalefeti pekiştirmeye çalışan Cuomo'yu destekleme kararı alması. Sliwa ise yarıştan çekilme çağrılarını reddetmişti.

Mamdani, ekim anketlerinde istikrarlı bir şekilde öne geçti: Ekim başlarında Beacon Research anketinde yüzde 50 çıtasını aştığı görülüyordu.

Zohran Mamdani kim? Uganda’nın başkenti Kampala’da 18 Ekim 1991’de doğan Mamdani 7 yaşında ailesiyle birlikte New York’a göç etti ve Queens bölgesinde büyüdü. Yüksek öğrenimini 2014'te Bowdoin College’da Afrika Çalışmaları alanında tamamladı. 2021'den bu yana New York Eyalet Meclisi'nde Queens’in 36. Bölgesini (Astoria ve çevresi) temsil ediyor. Kendisini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Mamdani sol politika önerileriyle -kiraların dondurulması, otobüslerin ücretsiz kılınması, marketlerde kamu desteği- öne çıkıyor. Zohran Mamdani Demokrat Parti 2025 New York Belediye Başkan adaylığı ön seçimleri için eski New York Valisi Andrew Cuomo ile yarıştı ve Cuomo'yu ağır bir yenilgiye uğrattı. Kampanyasında özellikle “New York işçi sınıfı için daha erişilebilir bir kent olsun" mesajını öne çıkarıyor; kiraların yüksekliği, ulaşım maliyetleri ve gıda enflasyonuna odaklanıyor. Etnik ve dinsel kökeni açısından ırkçıların dikkatlerini üzerine topluyor. Hindu kökenli film yapımcısı Mira Nair ve akademisyen Mahmood Mam­dani'nin çocuğu olarak ve Müslüman kimliğiyle de New York’ta önemli ilkleri başarmayı hedefliyor. Kampanyasında genç seçmenlere, göçmen ailelere ve banliyölerde yaşayanlara hitap etmeyi seçti; ayrıca sosyal medyayı ve dijital araçları kullanarak etkin bir iletişim stratejisi uyguladı. Kendisini eleştirenler, "zayıf" yönü olarak kamu yönetimi deneyimi eksikliğini ve belediye başkanlığı makamını doldurabileceğine ilişkin soru işaretlerinin mevcudiyetini dile getiriyor.

Mamdani kampanyası

Mamdani, kampanyasını parasız ulaşıma odaklayarak, toplu ulaşımın ücretsiz olması ve ulaşım giderlerinin en zengin New Yorkluların vergilerinin artırılması ve kurumlar vergisi oranının yükseltilmesiyle karşılanmasını öneriyor. Ayrıca, kentin "sosyal güvenlik ağının başarısızlıklarıyla başa çıkma" işinin polise havale edilmesine de karşı çıkarak suçun kaynağında önlenmesini kentsel programının merkezine alıyor.

"Bedava otobüs iyi fikir ama işsiz güçsüzlerin mekanı olur" diyenler

Son anketlerde açık ara önde gitmesine karşın, Mamdani'nin ücretsiz otobüs hizmeti önerisinin gerçekleşebilirliğine New Yorklular tam olarak ikna olmamış görünüyor.

Ankete katılanların çoğunluğu "New York'ta tüm otobüslerin herkes için ücretsiz olmasına" karşı çıktılar.

Katılımcıların yüzde 58'i "otobüsleri herkes için ücretsiz yapmak kulağa hoş geliyor, ancak pratikte işleri daha da kötüleştirecek. Otobüsleri evsizler ve uyuşturucu bağımlıları için seyyar barınaklara dönüştürecek, daha fazla suç ve antisosyal davranışa davetiye çıkaracak ve şimdi yavaş, güvenilmez olan hizmeti düzeltmek için kaynak kalmayacak" görüşüne katıldılar.

Katılımcıların üçte biriyse şu ifadeyi seçti: "Otobüs hizmeti hızlı, ücretsiz ve herkes için erişilebilir olmalı. Ücretlerin kaldırılması, çalışan New Yorklular için toplu taşımayı daha uygun fiyatlı ve verimli hale getirirken, yolcular ve işletmeciler arasındaki anlaşmazlıkları da azaltacaktır."

Metrolarda ücret ödemeden seyahat eden kaçak yolcularla ilgili soruya ise, katılımcıların yüzde 60'ı, uygulamanın "denetlenmeden devam etmesine izin vermenin daha fazla suç ve bedavacılığa davetiye çıkardığını", ödemenin zorunlu kılınmasının ise "düzen ve güvenliğin sağlanmasına" yardımcı olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Katılanların yalnızca yüzde 30'u kaçak yolculuğun "çoğunlukla zararsız olduğunu ve sıkı denetime gerek olmadığını" ve mevcut uygulamanın "yoksulluğu suç haline getirdiğini" söyledi.

New Yorklular, "Kentte yeni sosyal programların finansmanı için" eyalet düzeyinde ticari işletmelere yönelik kurumlar vergisi oranının artırılmasına ise daha büyük oranda destek verdi. Ankete katılanların yüzde 53'ü bu önlemi desteklerken, yüzde 39'u karşı çıktı.

(AEK)