New York Belediye Başkanı Adams, Türkiye'den rüşvet almak ve dolandırıcılığa karışmakla suçlanıyor

New York savcılığı ülkenin en büyük kent yönetimini karıştıran soruşturmayı perşembe günü sonlandırarak New York Belediye Başkanı Eric Adams'ı,Türkiye'den yasadışı kampanya bağışı ve lüks seyahatler kabul etmekle suçladılar.

Adams'a beş suçlama

57 sayfalık iddianamede, Adams'ın 2021 belediye başkanlığı kampanyasının finansmanına yardımcı olmayı, lüks otellerde bedava geceleme ve lüks restoranlarda ziyafetler sağlamayı kapsayan ve 2014'e kadar giden bir anlaşmadan söz ediliyor.

Savcılar, Adams'ın bu rüşvet karşılığında kent yetkililerine Türkiye'nin yeni inşa edilen 36 katlı konsolosluğuna güvenlik sorunlarına karşın iskan izin vermeleri için baskı yaptığını söyledi. Demokrat Partili Belediye Başkanı, aralarında bir dolandırıcılık tezgahına karışmanın da olduğu beş ayrı suçlamayla karşı karşıya.

64 yaşındaki Adams, suçlamaları reddetti. İstifa etmeyeceğini ve kendisini savunacağını söyledi.

Adams, basın toplantısında kimi izleyicilerin istifa davetlerine karşın "Belediye başkanı olarak görevi[ni] yapmaya devam edeceği[ni]" söyledi.

Reuters, olaya ilişkin haberinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Washington'daki Büyükelçiliğin henüz bir yorumda bulunmadığını yazdı.

Türkiye'deki başkomiserlikle aynı seviyede bir polis memuru iken kent yöneticiliğine aday olan Adams, kent tarihindeki 110 belediye başkanı arasında görevi başında böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalan ilk kişi.

Adams'ın Demokrat Partili New York Valisi Kathy Hochul tarafından görevden alınması mümkün ancak süreç oldukça karmaşık prosedürler içeriyor.

"Türkiye'nin gerçek dostu"na ballı ikramlar

İddianameye göre Adams, Brooklyn İlçe Belediye Başkanı olarak görev yaptığı sırada Türkiye'deki bir havayolu şirketiyle on binlerce dolarlık bedava seyahat yaptı ve İstanbul Nişantaşı'ndaki St. Regis otelindeki, geceliği 7 bin dolar olan lüks süitte 600 dolara iki gece geçirdi.

İddianameye göre Adams, 2021 belediye başkanlığı kampanyası için Türk kaynaklarından aldığı kampanya bağışlarını ABD yurttaşları üzerinden aktararak örttü. Bu sayede Adams 10 milyon dolar tutarında kamu finansmanı alma hakkı elde etti.

Manhattan'daki en yüksek düzeyli federal savcı Damian Williams, basın toplantısında süreci "[...] yükselişteki bir New York kent politikacısıyla yakınlık elde etmek üzere uzun yıllara yayılmış bir plan" olarak tanımladı.

Savcılar, Adams'ın Türklerin

dertlerine çare bulduğunu söylüyor

İddianamede, bir Türk diplomatın talebi üzerine harekete geçen Adams'ın, şehrin güvenlik müfettişlerine, "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Eylül 2021'de yapacağı ziyarete yetişmesi için ülkenin yeni [yaptırdığı] 36 katlı konsolosluğunun [yangın denetiminden geçmeden] açılmasına izin vermeleri için baskı yaptığı" iddiası yer alıyor.

İddianameye göre, Adams'ın binayla ilgili peş peşe mesajlarından sonra üst düzey bir İtfaiye Dairesi yetkilisi, astlarından birine, konsolosluğun açılmasına izin vermezse işini kaybedeceğini söyledi. İddianamede, Adams'ın, günün ilerleyen saatlerinde İtfaiye Departmanı'nın binanın açılmasını onayladığını diplomata haber verdiği belirtildi.

Diplomatın da Adams'a, "Siz Türkiye'nin gerçek dostusunuz" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

İddialara göre Adams başka iyilikler de yaptı: Belediye başkanı olmadan önce diplomatın kendilerine düşman bir siyasi hareketle bağlantılı olduğunu söylediği Brooklyn'deki bir toplum merkeziyle ilişkilerini kesti.

Reuters'ın haberine göre, Adams'ın bir personeli, 2022'de göreve başlamasından kısa süre sonra, yeni belediye başkanının Washington'ın soykırım olarak nitelediği, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki 1915 Ermeni katliamlarına ilişkin hiçbir açıklama yapmayacağı konusunda güvence verdi.

Adams kendisini savunmak için kamuya açık yargılamayı hedeflediğini söyledi. "Yabancı bağışçılarsa, yabancı bağışçılardan para almadığımı biliyorum," dedi.

Önde gelen kent yetkilileri istifa etti

Aralarında New York Kent denetçisi Brad Lander'ın da olduğu öteki Demokrat siyasetçilerin karşısına geçmeye yönelmeleri nedeniyle, davanın Adams'ın 2025'te belediye başkanlığına yeniden aday olma planlarını tehlikeye düşürmesi olasılığı var.

Demokrat ABD Temsilciler Meclisi üyesi solcu Alexandria Ocasio-Cortez, Adams'a istifa çağrısında bulundu. Temsilciler Meclisindeki Demokrat grup lideri Brooklyn'li Hakeem Jeffries ise bu konuda beyanda bulunmaktan kaçındı.

New York'ta, geçtiğimiz ay boyunca süren siyasal çalkantılar sonucunda FBI ajanlarının telefonuna el koyduğu Emniyet Müdürü Edward Caban, 12 Eylül'de istifa etti. Birkaç gün sonra da Adams'ın baş hukuk danışmanı istifa etti.

Çarşamba günü, New York Times'ın telefonlarına federal ajanlarca el konulduğunu bildirdiği kamu okullarından sorumlu David Banks da yıl sonunda emekli olacağını söyledi.

(AEK)