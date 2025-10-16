Nevzat Bahtiyar'ın avukatı çekildi: Bardağı taşıran damla ses kaydı oldu

Diyarbakır'da Eğertutmaz deresinde yaşamını yitirdikten sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin davada "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4,5 yıl hapse çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, müvekkilini artık savunmayacağını açıkladı.

Avukat Eryılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum" dedi.

Narin Güran cinayeti: Medyanın etkisi ve yanlış haberler

"Savunmanın temeli dinamitlendi"

Bu kararına "davayı omuz omuz yürütmeleri gereken bir meslektaşının" tutumunu gerekçe gösteren Eryılmaz, bu avukatın bir ses kaydında "Narin'i Nevzat öldürdü" dediğini iddia etti.

Bu ses kaydıyla "bir savunmanın temelini oluşturan güvenin, kendi yol arkadaşları tarafından dinamitlendiğini" ifade eden Eryılmaz, "En acısı ise tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır" diye ekledi.

Adını açıklamadığı bu avukatı "dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmekle" de suçlayan Eryılmaz, "Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz" dedi.

Eryılmaz, "Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim. Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu? Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül’de dere yatağında gizlenmiş halde bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kameralarından Narin’in cansız bedenini kırmızı bir araçla götürdüğü tespit edilen ve gözaltına alındıktan sonra Narin’i öldürmediğini ileri sürerek sadece dereye taşıyarak gizlediğini savunan komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık 2024'te Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a bu suçtan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak "suçluyu kayırma" davası da görülüyor. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, Narin Güran cinayetiyle bağlantılı "suçluyu kayırma" davasında 15 sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını, ana davanın Yargıtay'da bulunması nedeniyle bozdu. "Öncül suç" olan Narin Güran cinayeti davası sonuçlanmadan bu dosyanın kesinleşemeyeceğine karar veren mahkeme, dosyanın bekletici mesele yapılmasına hükmetti.

