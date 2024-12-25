Nevşin Mengü'ye kaldırdığı Salih Müslim röportajı nedeniyle 7 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Nevşin Mengü hakkında PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim ile röportaj yaptığı için iddianame hazırladı.Savcılık Mengü’yü ‘örgüt propagandası yapmakla’ suçladı.

Müslim'in örgüt faaliyetlerini bilinçli olarak hem meşru göstermeye hem de yaymaya çalıştığını belirten savcılık Mengü’nün de bunları yaydığını savundu.

‘Basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla Mengü’nün 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istedi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Nevşin Mengü, Suriye’deki gelişmelerle ilgili PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim’le gerçekleştirdiği söyleşiyi 13 Aralık'ta Youtube kanalında yayınladı. Mengü, kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak söyleşiyi kanalından kaldırdığını duyurdu:

“Bilgilendirme: Malum Suriye’den yeni döndüm. Esad sonrası yeni bir dönemin hazırlıkları var. Bu yeni döneme girilirken, yabancı basına da Türkiye ile konuşmak istediğini söyleyen Salih Müslim’in değerlendirmesini almak istedim. Ancak TCK uyarınca bu röportajın suç ve suçluyu övmek kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim.”

Ancak aynı gün suç ve suçluyu övdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesi alınıp serbest bırakıldı.

Salih Müslim söyleşisi nedeniyle gözaltına alınan Nevşin Mengü serbest

(HA)