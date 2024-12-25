ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Aralık 2024 16:42
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 17:43
2 dk Okuma

Nevşin Mengü'ye kaldırdığı Salih Müslim röportajı nedeniyle 7 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Nevşin Mengü’yü ‘örgüt propagandası yapmakla’ suçladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nevşin Mengü'ye kaldırdığı Salih Müslim röportajı nedeniyle 7 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Nevşin Mengü hakkında PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim ile röportaj yaptığı için iddianame hazırladı.Savcılık Mengü’yü ‘örgüt propagandası yapmakla’ suçladı.

Müslim'in örgüt faaliyetlerini bilinçli olarak hem meşru göstermeye hem de yaymaya çalıştığını belirten savcılık Mengü’nün de bunları yaydığını savundu.

‘Basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla Mengü’nün 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istedi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Nevşin Mengü, Suriye’deki gelişmelerle ilgili PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim’le gerçekleştirdiği söyleşiyi 13 Aralık'ta Youtube kanalında yayınladı. Mengü, kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak söyleşiyi kanalından kaldırdığını duyurdu:

Bilgilendirme: Malum Suriye’den yeni döndüm. Esad sonrası yeni bir dönemin hazırlıkları var. Bu yeni döneme girilirken, yabancı basına da Türkiye ile konuşmak istediğini söyleyen Salih Müslim’in değerlendirmesini almak istedim. Ancak TCK uyarınca bu röportajın suç ve suçluyu övmek kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim.”

Ancak aynı gün suç ve suçluyu övdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesi alınıp serbest bırakıldı.

Salih Müslim söyleşisi nedeniyle gözaltına alınan Nevşin Mengü serbest
Salih Müslim söyleşisi nedeniyle gözaltına alınan Nevşin Mengü serbest
14 Aralık 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
nevşin mengü salih müslim
ilgili haberler
Salih Müslim söyleşisi nedeniyle gözaltına alınan Nevşin Mengü serbest
14 Aralık 2024
/haber/salih-muslim-soylesisi-nedeniyle-gozaltina-alinan-nevsin-mengu-serbest-302695
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Salih Müslim söyleşisi nedeniyle gözaltına alınan Nevşin Mengü serbest
14 Aralık 2024
/haber/salih-muslim-soylesisi-nedeniyle-gozaltina-alinan-nevsin-mengu-serbest-302695
Sayfa Başına Git