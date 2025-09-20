Nevşehir’de peribacasının bir bölümü çöktü

Nevşehir’in Göreme beldesindeki peribacasında gece saatlerinde çökme meydana geldi.

Gaferli Mahallesi’ndeki peribacasının bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çökerken, kopan kaya parçaları çevreye savruldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi olarak peribacasının etrafına şerit çekti.