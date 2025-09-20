Nevşehir’de peribacasının bir bölümü çöktü

Nevşehir’in Göreme beldesindeki peribacasında gece saatlerinde çökme meydana geldi.
Gaferli Mahallesi’ndeki peribacasının bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çökerken, kopan kaya parçaları çevreye savruldu.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi olarak peribacasının etrafına şerit çekti.
Peribacaları hakkında
Peribacaları, yumuşak tüf tabakalarının rüzgâr, yağmur ve su etkisiyle aşınması sonucu ortaya çıkan sivri, dik ve mantar görünümlü yapılardır.
Özellikle Nevşehir, Ürgüp ve Göreme gibi Kapadokya bölgelerinde bulunan peribacaları, milyonlarca yıl süren volkanik faaliyet ve erozyon sonucunda meydana gelmiştir.
Peribacaları hem jeolojik hem de turistik açıdan büyük öneme sahip ve bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alır. (TY)