ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Eylül 2025 13:10
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2025 13:14
1 dk Okuma

Nevşehir’de peribacasının bir bölümü çöktü

Henüz nedeni bilinmeyen olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nevşehir’de peribacasının bir bölümü çöktü
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Nevşehir’in Göreme beldesindeki peribacasında gece saatlerinde çökme meydana geldi.

Gaferli Mahallesi’ndeki peribacasının bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çökerken, kopan kaya parçaları çevreye savruldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi olarak peribacasının etrafına şerit çekti.

Peribacaları hakkında

Peribacaları, yumuşak tüf tabakalarının rüzgâr, yağmur ve su etkisiyle aşınması sonucu ortaya çıkan sivri, dik ve mantar görünümlü yapılardır.

Özellikle Nevşehir, Ürgüp ve Göreme gibi Kapadokya bölgelerinde bulunan peribacaları, milyonlarca yıl süren volkanik faaliyet ve erozyon sonucunda meydana gelmiştir.

Peribacaları hem jeolojik hem de turistik açıdan büyük öneme sahip ve bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alır. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
peribacaları nevşehir Göreme
ilgili haberler
NİLAY VARDAR KAPADOKYA'DAYDI
Bu Peribacasının Ömrü Ne Kadar?
20 Aralık 2012
/haber/bu-peribacasinin-omru-ne-kadar-142932
Kapadokya'da Bu Oteller Nasıl Yükseliyor?
11 Aralık 2012
/haber/kapadokya-da-bu-oteller-nasil-yukseliyor-142724
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
NİLAY VARDAR KAPADOKYA'DAYDI
Bu Peribacasının Ömrü Ne Kadar?
20 Aralık 2012
/haber/bu-peribacasinin-omru-ne-kadar-142932
Kapadokya'da Bu Oteller Nasıl Yükseliyor?
11 Aralık 2012
/haber/kapadokya-da-bu-oteller-nasil-yukseliyor-142724
Sayfa Başına Git