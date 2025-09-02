Nevşehir’de bir gazeteci ‘haraç’ haberinde Erdoğan ve Yerlikaya’nın adını geçirince tutuklandı

Nevşehir’de CT Haber’in Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve CT Haber TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Can Taşkın, kaleme aldığı ‘haraç’ iddiaları nedeniyle tutuklandı.

Taşkın 31 Ağustos’ta “Nevşehir’de Kimin Adıyla Haraç Kesiliyor?” başlıklı bir makale kaleme aldı. 1 Eylül’de de CT Haber’de “Nevşehir’de ‘Haraç Listesi’ İddiası! Cumhurbaşkanı ve Bakan’ın Adı Kullanılıyor” başlıklı bir haber yayımlandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı makale ve haberle ilgili olarak Taşkın hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu (TCK m. 217/A)” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Taşkın dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Polis Taşkın’ın ev ve iş yerinde de arama yaparak bazı dijital materyallerine el koydu. Emniyet’teki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel, Taşkın'ın tutuklanmasına "Gazetecilik, suç değildir. Dolayısıyla azılı suçlulara reva görülen yöntemler bir gazeteciye uygulanamaz. Eğer yazdığı bir yazı ya da yaptığı bir haber nedeniyle bir soruşturma başlatılmışsa, hukukun yolu bellidir: Gazeteci davet edilir, davete icabet eder ve ifadesi alınır. Bu kadar basit bir hukuki süreç varken, sabah baskınlarıyla evlerin basılması, kelepçelenmeler ve gözdağı niteliğindeki uygulamalar, basın özgürlüğüne açık bir darbedir." sözleriyle tepki gösterdi.

Ayrıca İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin Nevşehir il örgütleri Taşkın'la dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Erdoğan'a seslenmişti

Taşkın yazısında, AKP’li bazı bürokratların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ismini kullanarak Nevşehir’de iş insanlarından para topladığını iddia etti. Makalede şöyle yazmıştı:

“Nevşehir’de iş insanları çeklerini ödeyemez durumda. Fabrikalar işçi maaşlarını yetiştirmekte zorlanıyor. Böyle bir dönemde devletin elini iş dünyasının omzunda görmem gerekirken, bazı bürokratların ellerinde listelerle para topladığını duyuyorum.

Daha acısı: Bu paraların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla istendiği söyleniyor!

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım,

Adınızı kullanarak bu şehirde adeta haraç kesiliyor. Siz güçlü devleti temsil ederken, burada sanki devlet parasızmış gibi bir algı oluşturuluyor. Siz bu ülkenin itibarını korumaya çalışırken, burada sizin isminiz üzerinden iş dünyasına baskı kuruluyor.”

(HA)