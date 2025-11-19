ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2025 09:00
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2025 09:00
1 dk Okuma

ANADİLİNDE ÇOCUK SESLERİ

"Nevşehir'i görmek, balona binmek küçüklük hayalim"

Bu yazı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle hazırladığımız "Anadilinde Çocuk Sesleri" dosyası kapsamında, 12 yaşındaki Ronya Romina Hazar tarafından kaleme alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Merhaba şimdi size hayallerimden bahsedeceğim. Keşke bu dünya’da şiddet diye bir şey olmasaydı, kadınlar özgür olsaydı. Ya da hayvanlar vahşileşmeseydi, hiç kimsenin hiçbir hayvana dokunma hakkı olamaz.

Veya çevremiz bu kadar kirli olmasa çevremiz hep tertemiz olsa. Hatta zorbalık bile olmasaydı, herkes rahat rahat dolaşsa eğlense ne kadar güzel olurdu değil mi ama maalesef dünyamız böyle değil.

Eğer böyle tertemiz bir hayat istiyorsak bunları yapalım

Aslında hiç zor bir şey değil yapmanıza gerek yok.

Tertemiz bir park yemyeşil bir yeşillik alan kim istemez ki.

Mesela mutlu bir aile piknik yapıyor ne kadar güzel bir şey herkes istemez mi?

Mesela benim en çok gitmek istediğim şehir Nevşehir orada peri bacalarını görmek sıcak hava balonuna binmek istiyorum. Küçüklük hayalimdi. Umarım en kısa sürede giderim.

Benim gittiğim şehirler Diyarbakır, Mersin, Cizre. Bu şehirlere gittim umarım en yakın zamanda başka şehirlere de giderim. Umarım bu dediklerim gerçekleşir ve herkes özgürce yaşar. Aslında zor bir şey değil.

Teşekkürler

Ronya Romina Hazar

Ranya Romina Hazar'ın el yazısı ile kaleme aldığı yazı
Anadilinde Çocuk Sesleri
18 Kasım 2025

(RRH/NÖ)

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü anadilinde çocuk sesleri Çocuk yazarlar çocuk hak ihlalleri
