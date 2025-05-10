Nevşehir'de hayvanlara ölüm ihalesi

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz hafta içinde sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesine onay veren yasayı görüştü ve herhangi bir sorun görmedi. Hayvan dostları bir umut AYM'den çıkacak kararı beklerken çoktan sokaktaki hayvanları öldürmek için ihaleler açılmıştı.

Sokaktaki hayvanları toplamak için ihaleye çıkanlardan biri de Nevşehir İl Özel İdaresi. Kurum 3 Nisan 2025'de çıktığı ihale için bir hafta sonra bir düzeltme yaptı. Kamu ihale Kanunu'na göre yapılması gereken ihale ilanına

"İlan Metni 4.4.1 Maddesi Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş, Sahipsiz hayvanların nakil veya yakalama ve alındığı alana tekrar bırakılma veya rehabilitasyon veya tedavi hizmetleri veya Veteriner hizmetleri alanında tedarik hizmetleri veya Halk Sağlığı Alanında Temizlik Hizmetleri veya Sahipsiz hayvanların nakil, yakalama ve alındığı alana tekrar bırakılma hizmetlerinden birini yaptığına dair iş deneyim belgesi sunulacaktır.olarak değiştirilmiştir."

maddesi eklendi.

25 Nisan'da sonuçlanan ihaleyi Cemre Personel Kaynakları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Sözleşme bedeli ise 4 milyon 665 bin TL olarak belirlendi. Manisa'da faaliyet gösteren şirketin sahibi Habip Aslan görünüyor. Önceki adı Ege Ayaz Temizlik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olan işletmenin faaliyet alanı temizlik, inşaat ve gıda gibi alanlar olarak belirlenmiş. Ancak sözleşmeye göre deneyimli olması istenen firmanın Ticaret Sicil Ggazetesinde yer alan tüzüğündeki faaliyet alanı bile ihale ile ilgisiz görülüyor.

Sözleşmeye göre ihaleyi kazanan firmanın sokaktan topladığı hayvanları Nevşehir sınırları içerisindeki hayvan barınaklarına teslim etmek zorunda. Oysa Nevşehir'deki barınaklar bir süre önce kötü görüntüler ile gündemdeydi.



Yine Nevşehir'de benzer bir ihaleyi alan firma ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştu





(Mİ)