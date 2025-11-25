ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2025 16:10
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2025 16:13
1 dk Okuma

Netflix’ten Münevver Karabulut belgeseli

Belgeselin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Netflix, yapımın “yakında sadece Netflix’te” izlenebileceğini duyurarak belgeselin platforma özel olacağını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Netflix’ten Münevver Karabulut belgeseli

Netflix Türkiye, kamuoyunda yıllarca tartışılan ve büyük tepki yaratan Münevver Karabulut cinayetini konu alan yeni belgeselini duyurdu. “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adlı yapımın yakında platformda izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

Duyuru, Netflix Türkiye’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kısa bir tanıtım videosuyla yapıldı. Tanıtımda, cinayetin soruşturma sürecine, dönemin basın-yargı tartışmalarına ve dosyanın kamuoyundaki yansımalarına dair görüntüler yer alıyor. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş etkileşim alarak milyonlarca kez izlendi.

Belgeselin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Netflix, yapımın “yakında sadece Netflix’te” izlenebileceğini duyurarak belgeselin platforma özel olacağını vurguladı.

Münevver Karabulut cinayeti, 2009 yılında işlenmiş ve Türkiye’de kadın cinayetleri tartışmasının simge vakalarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt
Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt
3 Ekim 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
münevver karabulut münevver karabulut cinayeti munevver karabulut erkek şiddeti cem garipoğlu
ilgili haberler
Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt
3 Ekim 2024
/haber/munevver-karabulut-cinayeti-hakkinda-7-soru-7-yanit-300358
ZEYNEL ABİDİN KAPLAN'IN YORUMU
Münevver’e Değer Biçmek…
19 Ekim 2013
/yazi/munevver-e-deger-bicmek-150666
Münevver Karabulut Cinayeti Medyada Nasıl Yer Aldı?
7 Eylül 2009
HAK MÜCADELESİ
Sevenleri Münevver Karabulut İçin Berlin'de Eylem Yapacak
6 Temmuz 2009
/haber/sevenleri-munevver-karabulut-icin-berlin-de-eylem-yapacak-115676
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt
3 Ekim 2024
/haber/munevver-karabulut-cinayeti-hakkinda-7-soru-7-yanit-300358
ZEYNEL ABİDİN KAPLAN'IN YORUMU
Münevver’e Değer Biçmek…
19 Ekim 2013
/yazi/munevver-e-deger-bicmek-150666
Münevver Karabulut Cinayeti Medyada Nasıl Yer Aldı?
7 Eylül 2009
HAK MÜCADELESİ
Sevenleri Münevver Karabulut İçin Berlin'de Eylem Yapacak
6 Temmuz 2009
/haber/sevenleri-munevver-karabulut-icin-berlin-de-eylem-yapacak-115676
Sayfa Başına Git