Netflix’ten Münevver Karabulut belgeseli

Netflix Türkiye, kamuoyunda yıllarca tartışılan ve büyük tepki yaratan Münevver Karabulut cinayetini konu alan yeni belgeselini duyurdu. “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adlı yapımın yakında platformda izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

Duyuru, Netflix Türkiye’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kısa bir tanıtım videosuyla yapıldı. Tanıtımda, cinayetin soruşturma sürecine, dönemin basın-yargı tartışmalarına ve dosyanın kamuoyundaki yansımalarına dair görüntüler yer alıyor. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş etkileşim alarak milyonlarca kez izlendi.

Belgeselin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Netflix, yapımın “yakında sadece Netflix’te” izlenebileceğini duyurarak belgeselin platforma özel olacağını vurguladı.

Münevver Karabulut cinayeti, 2009 yılında işlenmiş ve Türkiye’de kadın cinayetleri tartışmasının simge vakalarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.

(EMK)